Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
Fotbaliștii români rup porțile adverse în Cupa Turciei. Denis Drăguș a spart gheața pentru Gaziantep

Publicat:

Fotbaliștii români marchează la foc automat în Turcia. După Dorin Rotariu marți și Ianis Hagi ieri, astăzi a punctat Denis Drăguș.

Drăguș (tricou roșu), într-o fază de la meciul de azi FOTO Facebook Gaziantep FK
Drăguș (tricou roșu), într-o fază de la meciul de azi FOTO Facebook Gaziantep FK

În etapa a 3-a din Cupa Turciei, Denis Drăguș, 26 de ani, a găsit în două rânduri drumul spre gol pentru formația lui, Gaziantepspor (poziția a 8-a în campionat), în victoria cu 5-1 asupra echipei Keciorengucu, locul 10 în divizia secundă.

Drăguș a punctat în ambele reprize. În minutul 41, a transformat în penalty. A fost prima reușită a atacantului de la revenirea la Gaziantep, unde evoluează sub formă de împrumut. A mai punctat o dată, pentru 4-1, din acțiune, în minutul 65.

Colegii săi, Alexandru Maxim și Deian Sorescu, nu au fost titulari în jocul de azi, fiind menajați pentru campionat (peste patru zile, Gaziantep are meci cu Kasimpasa). Maxim a fost „rezervă” utilizată abia din minutul 75, iar Sorescu nu a fost convocat.

Drăguș a evoluat cu jambierele tăiate, arată o imagine postată de club pe rețelele sociale. Este o modă lansată în fotbalul mare și menită să asigure o circulație mai bună a sângelui.

Drăguș, felicitat pentru transformarea loviturii de la 11 metri FOTO Gaziantep FK
Drăguș, felicitat pentru transformarea loviturii de la 11 metri FOTO Gaziantep FK

Formația celor trei români este pe locul 2 în Grupa C, cu 6 puncte, la egalitate cu liderul Beșiktaș, care are o partidă în minus (o înfruntă azi, de la ora 17:00, pe Kocaelispor).

Denis Drăguș, care este finul antrenorului Marius Ninel Șumudică, a fost dorit în această iarnă de FCSB. Patronul campioanei a anunțat public că este dispus să plătească suma de 3 milioane de euro, pentru a-l aduce la echipă pe Drăguș, socotit de Gigi Becali cel mai valoros fotbalist român la ora actuală.

Produs al academiei de la fotbal Viitorul, Drăguș nu s-a impus la celelalte echipe din Turcia a care a fost legitimat, Trabzonspor și Eyupspor.

Drăguș nu poate ajuta România în barajul de pe 26 martie contra Turciei, fiind suspendat, după cartonașul roșu încasat în Bosnia, în penultima partidă din calificări.

