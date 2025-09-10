Un fotbalist de la Oțelul Galați le râde în nas tricolorilor: este la un singur meci de calificarea la Campionatul Mondial

Naționala de fotbal a statului Capul Verde este la un pas de prima sa participare la Cupă Mondiala de fotbal, după ce a învins selecționata Camerunului cu 1-0, în timp ce reprezentativa România băltește în Grupa H a preliminariilor europene, fiind pe locul 3, la 5 puncte de primele două poziții.

Naționala arhipelagului mai are nevoie de o victorie pentru a se califica matematic. Insulă este în sărbătoare, un gigant în genunchi: Capul Verde - Camerun 1-0. Rezultatul meciului de ieri, de la Praia, a fost unul uluitor.

Cu două meciuri rămase din faza grupelor preliminare pentru Cupa Mondială - zona Africii, clasamentul Grupei D arată astfel: Capul Verde 19p, Camerun 15p.

Naționala arhipelagului devine sigură de prima sa participare la Cupa Mondială cu o victorie, iar programul este foarte favorabil: în deplasare cu Libia, un meci dificil având în vedere că echipa nord-africană este la un punct în spatele Camerunului, însă un final triumfal este așteptat acasă, cu eSwatini, fosta echipă Swaziland, care a acumulat numai două puncte în opt etape.

Este motivul pentru care ieri a fost sărbătoare în Insulelele Capului Verde. Golul marcat de Dailon Rocha Livramento, un atacant născut în Rotterdam, împrumutat în prezent de la echipa italiană Verona la Casa Pia, o formație din prima divizie portugheză, care a învins Camerunul, este potențial istoric.

Superliga, reprezentată la turneul final

Iar „leii neîmblânziți” din Camerun se pregătesc de un baraj complicat. Există nouă grupe africane, iar cele mai bune patru echipe de pe locul doi avansează în play-off.

Naționala din Capul Verde este condusă de Pedro Leitão Brito, cunoscut sub numele de Bubista, pentru că este din insula Boavista. Un fost jucător modest aflat la conducerea echipei naționale din 2020 și care a condus echipa de două ori la Cupa Africii pe Națiuni, ajungând în optimile de finală și în sferturile de finală.

Naționala are jucători din prima ligă portugheză, iar apărarea a fost formată, la jocul cu Camerun, din jucători de la Columbus Crew, Shamrock Rovers, Al Betaeh Arab și Oțelul Galați (João Paulo).

Mult-râvnitul camerunez Bryan Mbeumo, cumpărat cu 75 de milioane de euro de Manchester United de la Brentford, nu a reușit să-i depășească și să dea gol.

Populație de 500.000 de locuitori

Campionatul Mondial din 2026 va alinia la start pentru prima dată în istorie 48 de echipe, iar decizia FIFA le oferă șansa multor echipe mai mici să se califice la competiția supremă din fotbal.

Preliminariile se apropie de final și 18 formații și-au asigurat deja prezența la turneul final de anul viitor, iar la orizont sunt câteva surprize.

Capul Verde este foarte aproape de o performanță colosală. Cu o populație de puțin peste 500.000 de locuitori, țara din Atlantic ar deveni a doua cea mai mică din istorie care joacă la un Campionat Mondial, după Islanda, care a participat la ediția din 2018, în Rusia.

Insula din nordul Europei are o populație de puțin peste 400.000 de locuitori.