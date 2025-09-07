search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

România are garantat barajul pentru CM + veste bombă pentru suporterii naționalei. Când revine „Dragonul”

0
0
Publicat:

În urma rezultatelor care au fost înregistrate în cadrul partidelor disputate aseară de către rivalele României din Grupa H, șansele de calificare directă la Campionatul Mondial ale tricolorilor au început să scadă considerabil.

Radu Drăgușin revine la antrenamente Foto/Arhivele Adevărul
Radu Drăgușin revine la antrenamente Foto/Arhivele Adevărul

Bosnia a învins fără drept de apel San Marino, scor final 6-0, iar Austria a reușit să obțină victoria cu 1-0 în fața primei reprezentative din Cipru. Ambele formații au înregistrat victorii pe bandă rulantă, în timp ce băieții lui Mircea Lucescu nu s-au putut impune în duelurile directe cu acestea.

În acest context, România riscă să rateze chiar și locul al doilea din clasament, care i-ar putea aduce o șansă să joace barajul preliminariilor.

România se poate califica la Campionatul Mondial prin intermediul Ligii Națiunilor

Pentru a rămâne în cursa mondială, România deține un as în mânecă. Acest as din mâneca tricolorilor se numește barajul din Liga Națiunilor. Tricolorii au câștigat Grupa C, cu victorii pe linie în fața adversarelor din Kosovo, Ciprului și Lituaniei și au acumulat maximul de puncte (18).

Pe de altă parte, Suedia și Macedonia de Nord și-au câștigat grupele cu câte 16 puncte, în timp ce Irlanda de Nord a reușit să înregistreze doar 11 puncte.

În cazul în care campania de calificare la Mondial se va încheia tragic pentru România, promovarea în Liga B ar însemna o mare șansă pentru tricolori.

De ce este Liga Națiunilor o plasă de siguranță pentru România? 

Au existat 14 câștigătoare de grupă în competiție. România s-a situat pe primul loc între cele din Liga C și pe locul 9 în ierarhia generală a câștigătoarelor de grupă.

În ceea ce privește barajul Mondialului, UEFA este dispusă să ofere patru locuri celor mai bine clasate câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor, care nu vor încheia campania pe primele două poziții în preliminarii.

Cele 14 formații sunt următoarele:

1. Spania (A4) - 16 puncte

2. Germania (A3) - 14 puncte

3. Portugalia (A1) - 14 puncte

4. Franța (A2) - 13 puncte

5. Anglia (B2) - 15 puncte

6. Norvegia (B3) - 13 puncte

7. Țara Galilor (B4) - 12 puncte

8. Cehia (B1) - 11 puncte

9. România (C2) - 18 puncte

10. Suedia (C1) - 16 puncte

11. Macedonia de Nord (C4) - 16 puncte

12. Irlanda de Nord (C3) - 11 puncte

13. Moldova (D2) - 9 puncte

14. San Marino (D1) - 7 puncte.

Așadar, trei dintre primele opt formații din cele menționate mai sus nu trebuie să lipsească de pe locurile 1-2 ale grupelor preliminare, ca România să își poată asigura barajul prin intermediul Ligii Națiunilor.

Citește și: Stanciu visează la Mondiale, deși România este pe locul 3 în preliminarii: „Nu renunțăm la luptă”

Spania, Franța și Portugalia au început cu victorii în preliminarii, în timp ce Germania a pierdut surprinzător cu Slovacia. Cehia conduce Grupa L cu 12 puncte, iar Anglia are patru victorii din patru în Grupa K.

În Grupa J, Țara Galilor e pe primul loc, dar Belgia și Macedonia de Nord pot urca peste ea. Norvegia merge perfect în grupa cu Israel și Italia, având 12 puncte din 12.

Șansele României la baraj prin Liga Națiunilor rămân mari

La baraj vor fi 16 echipe: 8 capi de serie și 8 outsideri. Capii de serie vor fi echipele de pe locul 2 cu cele mai bune rezultate, iar restul locurilor vor fi ocupate de alte patru echipe din preliminarii și de cele patru venite din Nations League.

România trebuie să aibă un parcurs bun în preliminarii și să termine pe locul 2 pentru a fi cap de serie la baraj. Asta ar aduce adversari mai accesibili, precum Moldova, San Marino sau Irlanda de Nord, și avantajul terenului propriu.

Semifinala barajului se va juca într-o singură manșă pe 26 martie 2026, iar finala decisivă pentru calificarea la Mondial pe 31 martie 2026. Următorul meci al „tricolorilor” este marți, 9 septembrie, de la 21:45, cu Cipru, la Nicosia.

Veste bombă pentru tricolori! Când revine Radu Drăgușin

Radu Drăgușin se apropie de revenirea pe teren, după accidentarea gravă din ianuarie. Atunci, în meciul câștigat de Tottenham cu 3-0 împotriva celor de la Elfsborg, în Europa League, fundașul român a suferit o ruptură de ligament încrucișat, ceea ce l-a scos din joc pentru tot sezonul.

Radu Drǎgușin continuing his rehabilitation on the grass at Hotspur Way in pre-season! 🇷🇴💪 pic.twitter.com/fsUpRkoFRM

— Spurs Army (@SpursArmyTweets) July 14, 2025

După luni întregi de recuperare, antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank, a anunțat că Drăgușin va reintra în programul echipei în aproximativ o săptămână. Totuși, el va avea nevoie de cel puțin șase săptămâni de antrenamente speciale înainte să poată juca. Astfel, prima lui apariție oficială ar putea fi spre sfârșitul lunii octombrie.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Ce avere dețin jucătoarele de șah Andrea și Alexandra Botez. Una dintre ele i-a supărat pe părinți cu investițiile sale
fanatik.ro
image
Demisii în masă la cea mai mare școală din București: toată conducerea a demisionat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține, după ce a văzut transformarea totală a Serenei Williams: ”Gata, că nu mai iau viză”
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
image
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
playtech.ro
image
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius Constantin e mult mai mare decât Miruna Lazea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Accident mortal pe Centura Capitalei! Un bărbat de 40 de ani a murit ars de viu după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
kanald.ro
image
De astăzi, 7 septembrie, reguli noi pe șosele și sancțiuni pentru depășirea vitezei medii pentru șoferi, inclusiv....
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Cheltuieli în plus pentru cei care stau la bloc. Cum se calculează costurile în funcție de etaj
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele mai ciudate superstiții legate de luna plină din lume
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică