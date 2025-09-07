România are garantat barajul pentru CM + veste bombă pentru suporterii naționalei. Când revine „Dragonul”

În urma rezultatelor care au fost înregistrate în cadrul partidelor disputate aseară de către rivalele României din Grupa H, șansele de calificare directă la Campionatul Mondial ale tricolorilor au început să scadă considerabil.

Bosnia a învins fără drept de apel San Marino, scor final 6-0, iar Austria a reușit să obțină victoria cu 1-0 în fața primei reprezentative din Cipru. Ambele formații au înregistrat victorii pe bandă rulantă, în timp ce băieții lui Mircea Lucescu nu s-au putut impune în duelurile directe cu acestea.

În acest context, România riscă să rateze chiar și locul al doilea din clasament, care i-ar putea aduce o șansă să joace barajul preliminariilor.

România se poate califica la Campionatul Mondial prin intermediul Ligii Națiunilor

Pentru a rămâne în cursa mondială, România deține un as în mânecă. Acest as din mâneca tricolorilor se numește barajul din Liga Națiunilor. Tricolorii au câștigat Grupa C, cu victorii pe linie în fața adversarelor din Kosovo, Ciprului și Lituaniei și au acumulat maximul de puncte (18).

Pe de altă parte, Suedia și Macedonia de Nord și-au câștigat grupele cu câte 16 puncte, în timp ce Irlanda de Nord a reușit să înregistreze doar 11 puncte.

În cazul în care campania de calificare la Mondial se va încheia tragic pentru România, promovarea în Liga B ar însemna o mare șansă pentru tricolori.

De ce este Liga Națiunilor o plasă de siguranță pentru România?

Au existat 14 câștigătoare de grupă în competiție. România s-a situat pe primul loc între cele din Liga C și pe locul 9 în ierarhia generală a câștigătoarelor de grupă.

În ceea ce privește barajul Mondialului, UEFA este dispusă să ofere patru locuri celor mai bine clasate câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor, care nu vor încheia campania pe primele două poziții în preliminarii.

Cele 14 formații sunt următoarele:

1. Spania (A4) - 16 puncte

2. Germania (A3) - 14 puncte

3. Portugalia (A1) - 14 puncte

4. Franța (A2) - 13 puncte

5. Anglia (B2) - 15 puncte

6. Norvegia (B3) - 13 puncte

7. Țara Galilor (B4) - 12 puncte

8. Cehia (B1) - 11 puncte

9. România (C2) - 18 puncte

10. Suedia (C1) - 16 puncte

11. Macedonia de Nord (C4) - 16 puncte

12. Irlanda de Nord (C3) - 11 puncte

13. Moldova (D2) - 9 puncte

14. San Marino (D1) - 7 puncte.

Așadar, trei dintre primele opt formații din cele menționate mai sus nu trebuie să lipsească de pe locurile 1-2 ale grupelor preliminare, ca România să își poată asigura barajul prin intermediul Ligii Națiunilor.

Spania, Franța și Portugalia au început cu victorii în preliminarii, în timp ce Germania a pierdut surprinzător cu Slovacia. Cehia conduce Grupa L cu 12 puncte, iar Anglia are patru victorii din patru în Grupa K.

În Grupa J, Țara Galilor e pe primul loc, dar Belgia și Macedonia de Nord pot urca peste ea. Norvegia merge perfect în grupa cu Israel și Italia, având 12 puncte din 12.

Șansele României la baraj prin Liga Națiunilor rămân mari

La baraj vor fi 16 echipe: 8 capi de serie și 8 outsideri. Capii de serie vor fi echipele de pe locul 2 cu cele mai bune rezultate, iar restul locurilor vor fi ocupate de alte patru echipe din preliminarii și de cele patru venite din Nations League.

România trebuie să aibă un parcurs bun în preliminarii și să termine pe locul 2 pentru a fi cap de serie la baraj. Asta ar aduce adversari mai accesibili, precum Moldova, San Marino sau Irlanda de Nord, și avantajul terenului propriu.

Semifinala barajului se va juca într-o singură manșă pe 26 martie 2026, iar finala decisivă pentru calificarea la Mondial pe 31 martie 2026. Următorul meci al „tricolorilor” este marți, 9 septembrie, de la 21:45, cu Cipru, la Nicosia.

Veste bombă pentru tricolori! Când revine Radu Drăgușin

Radu Drăgușin se apropie de revenirea pe teren, după accidentarea gravă din ianuarie. Atunci, în meciul câștigat de Tottenham cu 3-0 împotriva celor de la Elfsborg, în Europa League, fundașul român a suferit o ruptură de ligament încrucișat, ceea ce l-a scos din joc pentru tot sezonul.

Radu Drǎgușin continuing his rehabilitation on the grass at Hotspur Way in pre-season! 🇷🇴💪 pic.twitter.com/fsUpRkoFRM — Spurs Army (@SpursArmyTweets) July 14, 2025

După luni întregi de recuperare, antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank, a anunțat că Drăgușin va reintra în programul echipei în aproximativ o săptămână. Totuși, el va avea nevoie de cel puțin șase săptămâni de antrenamente speciale înainte să poată juca. Astfel, prima lui apariție oficială ar putea fi spre sfârșitul lunii octombrie.