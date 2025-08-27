Băluță, oficial la Los Angeles FC. Slab pentru FCSB, bun pentru americanii la care joacă Hugo Lloris și Heung-min Son

La 31 de ani, Alexandru Băluță a devenit noul jucător al lui Los Angeles FC, club din campionatul nord-american de fotbal După ce ieri informația a fost fată pe surse de un jurnalist de peste Ocean, aseară a venit și confirmarea oficială.

Clubul din Los Angeles a făcut public că jucătorul dat afară de FCSB la începutul acestei stagiuni a semnat un contract valabil pentru restul sezonului din MLS, până în decembrie, cu opțiune de prelungire pentru încă un an: ”LAFC anunță că a semnat un contract cu atacantul Alexandru Băluță, care era liber de contract, pentru restul sezonului din 2025, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru sezonul 2026”.

”Alex vine cu o vastă experiență din meciuri europene de top și din competiții internaționale”, a completat John Thorrington, managerul general al lui LA FC. Fotbalistul român a pus umărul atât la câștigarea celor două campionate de FCSB în ultimele două sezoane, cât și la parcursul excelent din Europa League.

LAFC are în lot nume precum Hugo Lloris sau Heung-min Son și evoluează în Conferința de Vest din MLS, unde ocupă locul 5, cu 41 de puncte acumulate în 25 de etape. Cum primele 9 echipe din fiecare conferință se califică mai departe, Alex Băluță are șansa să se întâlnească în play-off cu starurile lui Inter Miami: Messi, Suarez, Jordi Alba sau Sergi Busquets.