Umilință totală la Gyor: Gloria Bistrița, spulberată în Liga Campionilor. Cea mai grea înfrângere din istoria europeană

Gloria Bistrița a avut parte de un duel de coșmar în Liga Campionilor. Echipa antrenată de Carlos Viver nu a putut face față campioanei en-titre, Gyor, fiind învinsă categoric, scor 33-18, după ce la pauză unguroaicele conduceau deja cu 18-9.

Partida a început în forță pentru gazde, care au dominat de la un capăt la altul. Bistrițencele au fost luate prin surprindere încă din primele minute și nu au reușit să găsească soluții nici în apărare, nici în atac. Pe măsură ce timpul trecea, diferența de pe tabelă s-a mărit constant, iar Gloria nu a putut decât să încerce să limiteze proporțiile eșecului.

În repriza secundă, scenariul s-a repetat. Gyor a controlat jocul fără probleme, în timp ce echipa românească a arătat doar scurte momente de revenire, insuficiente pentru a schimba cursul meciului. Finalul a consemnat o victorie clară pentru maghiare, care s-au impus la 15 goluri diferență, un rezultat dureros pentru formația bistrițeană.

Acesta este, de altfel, cel mai drastic eșec din istoria Gloriei Bistrița în Liga Campionilor, depășind precedentul record negativ, 23-32, suferit în sezonul trecut în fața celor de la CSM București.

Gloria face parte din Grupa A, alături de Gyor, Esbjerg, Metz, Buducnost, Dortmund, Storhamar și DVSC Schaeffler. O grupă de foc în care fiecare punct va conta enorm.