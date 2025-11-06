Argentina a dat lovitura! Noul echipament pentru CM 2026 arată senzațional

Selecționata de fotbal a Argentinei a dezvăluit miercuri, 5 noiembrie, noul echipament pe care îl va purta la Cupa Mondială din 2026, ce se va desfășura în Statele Unite, Canada și Mexic, potrivit EFE.

Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) a lansat echipamentul pe rețelele sociale, însoțit de sloganul: „Echipa națională a Argentinei are o față nouă”.

„Cel mai bun jucător din lume purtând noul tricou, cel mai frumos dintre toate”, a transmis contul oficial de Instagram al selecționatei Albiceleste, alături de un montaj cu căpitanul Lionel Messi îmbrăcând noul echipament.

Debutul în noul echipament

Noul tricou își va face debutul vineri, 14 noiembrie, în meciul amical împotriva Angolei, programat în orașul Luanda. Fanii îl vor putea achiziționa începând de joi, din magazinul digital Adidas, brandul care îmbracă Argentina de peste două decenii.

„Echipamentul de acasă al echipei naționale a Argentinei prezintă dungile verticale tradiționale în trei nuanțe de albastru deschis, inspirate de tricourile câştigătoare ale Cupei Mondiale din 1978, 1986 și 2022”, a precizat AFA.

https://x.com/Argentina/status/1986108077402116541

Cum arată noul echipament

Comunicatul menționează și faptul că pe spatele tricoului, la nivelul gâtului, apare emblema ‘1893’, anul în care a fost fondată Asociația Argentiniană de Fotbal.

Pe lângă diferitele nuanțe de albastru deschis de pe piept, noul echipament adaugă și albastru închis la nivelul gâtului, umerilor și capătul mânecilor, pentru un plus de eleganță și modernitate.

Argentina, lider autoritar în preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondială 2026, se va reuni în Spania în următoarele zile, înainte de deplasarea la Luanda, pentru ultimul meci oficial al anului 2025.