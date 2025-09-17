Liga Campionilor: Ajax Amsterdam - Inter Milano, azi (ora 22.00). O înfrângere i-ar putea ruina viitorul lui Chivu

Liga Campionilor la fotbal a programat miercuri seară șase meciuri. Intră în scenă Vlad Dragomir (Pafos), un jucător ignorat la națională, și antrenorul Cristian Chivu (Inter Milano, vicecampioana Europei și a Italiei).

Stăm bine cu arbitrajul

Fără echipă în grupele competiției, România va avea încă un arbitru în Champions League, odată cu sezonul 2025/2026. Este vorba de Marian Barbu, care mai condusese până acum de la centru meciuri în Conference și Europa League. Promovarea sa la dueluri din UCL demonstrează că cei de la UEFA au fost mulțumiți de prestațiile sale și că îl consideră suficient de pregătit pentru a arbitra la cel mai înalt nivel. Barbu a fost delegat la meciul dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, astă-seară Centralul de 37 de ani va fi ajutat de tușierii Mircea Grigoriu și George Neacșu, în timp ce Sebastian Colțescu la fi al patrulea oficial, iar Ovidiu Hațegan va fi asistent VAR. De asemenea, celălalt central român pe care UEFA mizează în acest sezon de UCL, Istvan Kovacs, a primit meciul Olympiacos - Pafos, programat tot azi. „Tușieri” vor fi Mihail Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi fratele său, Szabolcs. În camera VAR au stat doi români: Cătălin Popa principal și Marcel Bîrsan asistent. Sezonul trecut, Kovacs a fost delegat de UEFA să conducă finala Champions League, PSG - Inter 5-0, și a avut o prestație lăudată.

Prima etapă din faza ligii în Liga Campionilor

Meciurile de miercuri

Ora 19.45

Olympiakos - Pafos

Slavia Praga - Bodo/Glimt

Ora 22.00

Ajax Amsterdam - Inter Milano

Bayern - Chelsea

Liverpool - Atletico Madrid

PSG - Atalanta