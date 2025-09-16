Poftiți la marele spectacol din Liga Campionilor! Patru români intră în focurile grupei

Primele „reprezentații” din grupa extinsă de Liga Campionilor la fotbal vor umple mijlocul acestei săptămâni.

Liga Campionilor la fotbal se pornește la drum cu primele meciuri din faza ligii. În runda inaugurală, cele 18 jocuri din grupa cu 36 de sunt întinse pe durata a trei zile, astăzi, mâine și joi. România este reprezentată în cea mai importantă competiție intercluburi de Cristian Chivu (Inter Milano), Dennis Man (PSV Eindhoven), Radu Drăgușin (Tottenham) și de Vlad Dragomir (Pafos).

Finala se joacă la Budapesta

În acest sezon, faza de ligă rămâne neschimbată, cu 144 de meciuri desfășurate pe parcursul a opt etape. La fel și faza eliminatorie, unde formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor juca în runda de play-off. Câștigătoarele acestor dueluri tur-retur se vor alătura primelor opt echipe din faza de ligă în optimile de finală. De acolo, competiția se va reduce treptat până când două formații vor lupta pentru trofeu pe „Puskas Arena” din Budapesta, sâmbătă, 30 mai. Deținătoarea trofeului este PSG, care în finala disputată pe „Allianz Arena” a trecut cu 5-0 de Inter Milano, grupare intrată din vară pe mâna lui Chivu (44 de ani). Românul va fi răscolit de amintiri încă de la primul duel din Ligă, întrecere pe care a câștigat-o ca jucător în 2010: mâine, o avea avea de înfruntat în deplasare pe Ajax Amsterdam, al cărei căpitan a fost și cu care a negociat să-i devină „secund”, în urmă cu un an.

Clemență pentru Flick

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick (60 de ani), va fi pe bancă joi, la Newcastle United, în deschiderea Ligii Campionilor, după ce a contestat cu succes o suspendare de un meci care amenința să îl lase pe tușă pentru primul meci european al echipei sale din acest sezon. Managerul german și asistentul său, Marcus Sorg, au fost pedepsiți cu câte o suspendare de un meci de către UEFA, pentru comportamentul lor în timpul meciului retur din semifinalele Ligii Campionilor din sezonul trecut cu Inter Milano, în care Barcelona a fost eliminată în prelungiri cu un dramatic 4-3.

UEFA a confirmat că apelul Barcelonei a fost admis parțial, permițându-le ambilor antrenori să-și ocupe locurile pe bancă împotriva lui Newcastle, deși ei vor rămâne sub ochiul vigilent al organismului de conducere al fotbalului european pentru următoarele 12 luni. „Suspendarea menționată este suspendată pe parcursul unei perioade de probă de un an, începând cu data prezentei decizii”, a informat UEFA într-un comunicat.

Flick a fost furios pe mai multe decizii ale arbitrilor în timpul semifinalei din mai, care i-a refuzat Barcelonei prima participare la finala Ligii Campionilor din ultimul deceniu. Protestele sale de pe linia de tușă aducându-i în cele din urmă o suspendare din partea UEFA, care acum a fost suspendată. Barcelona vine după 6-0 cu Valencia, în campionat, fără Lamine Yamal, accidentat. O înfruntă, în Anglia, pe Newcastle, locul 10 în Premier League. Meciurile din grupa Ligii vor fi transmise în România de canalele Digi Sport și Prima Sport.

Prima etapă din faza ligii în Liga Campionilor

Meciurile de marți

Ora 19.45

Athletic Bilbao - Arsenal

PSV - Royale Union SG

Ora 22.00

Benfica - Qarabag

Juventus - Dortmund

Real Madrid - Marseille

Tottenham - Villarreal

Meciurile de miercuri

Ora 19.45

Olympiakos - Pafos

Slavia Praga - Bodo/Glimt

Ora 22.00

Ajax Amsterdam - Inter Milano

Bayern - Chelsea

Liverpool - Atletico Madrid

PSG - Atalanta

Meciurile de joi

Ora 19.45

Club Brugge - AS Monaco

Copenhaga - Leverkusen

Ora 22.00

Frankfurt - Galatasaray

Manchester City - Napoli

Newcastle - Barcelona

Sporting - Kairat Almaty