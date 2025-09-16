search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Poftiți la marele spectacol din Liga Campionilor! Patru români intră în focurile grupei

0
0
Publicat:

Primele „reprezentații” din grupa extinsă de Liga Campionilor la fotbal vor umple mijlocul acestei săptămâni.

Dennis Man are parte de o cădere sportivă accentuată
Dennis Man are parte de o cădere sportivă accentuată

Liga Campionilor la fotbal se pornește la drum cu primele meciuri din faza ligii. În runda inaugurală, cele 18 jocuri din grupa cu 36 de sunt întinse pe durata a trei zile, astăzi, mâine și joi. România este reprezentată în cea mai importantă competiție intercluburi de Cristian Chivu (Inter Milano), Dennis Man (PSV Eindhoven), Radu Drăgușin (Tottenham) și de Vlad Dragomir (Pafos).

Finala se joacă la Budapesta

În acest sezon, faza de ligă rămâne neschimbată, cu 144 de meciuri desfășurate pe parcursul a opt etape. La fel și faza eliminatorie, unde formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor juca în runda de play-off. Câștigătoarele acestor dueluri tur-retur se vor alătura primelor opt echipe din faza de ligă în optimile de finală. De acolo, competiția se va reduce treptat până când două formații vor lupta pentru trofeu pe „Puskas Arena” din Budapesta, sâmbătă, 30 mai. Deținătoarea trofeului este PSG, care în finala disputată pe „Allianz Arena” a trecut cu 5-0 de Inter Milano, grupare intrată din vară pe mâna lui Chivu (44 de ani). Românul va fi răscolit de amintiri încă de la primul duel din Ligă, întrecere pe care a câștigat-o ca jucător în 2010: mâine, o avea avea de înfruntat în deplasare pe Ajax Amsterdam, al cărei căpitan a fost și cu care a negociat să-i devină „secund”, în urmă cu un an.

Clemență pentru Flick

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick (60 de ani), va fi pe bancă joi, la Newcastle United, în deschiderea Ligii Campionilor, după ce a contestat cu succes o suspendare de un meci care amenința să îl lase pe tușă pentru primul meci european al echipei sale din acest sezon. Managerul german și asistentul său, Marcus Sorg, au fost pedepsiți cu câte o suspendare de un meci de către UEFA, pentru comportamentul lor în timpul meciului retur din semifinalele Ligii Campionilor din sezonul trecut cu Inter Milano, în care Barcelona a fost eliminată în prelungiri cu un dramatic 4-3.

UEFA a confirmat că apelul Barcelonei a fost admis parțial, permițându-le ambilor antrenori să-și ocupe locurile pe bancă împotriva lui Newcastle, deși ei vor rămâne sub ochiul vigilent al organismului de conducere al fotbalului european pentru următoarele 12 luni. „Suspendarea menționată este suspendată pe parcursul unei perioade de probă de un an, începând cu data prezentei decizii”, a informat UEFA într-un comunicat.

Flick a fost furios pe mai multe decizii ale arbitrilor în timpul semifinalei din mai, care i-a refuzat Barcelonei prima participare la finala Ligii Campionilor din ultimul deceniu. Protestele sale de pe linia de tușă aducându-i în cele din urmă o suspendare din partea UEFA, care acum a fost suspendată. Barcelona vine după 6-0 cu Valencia, în campionat, fără Lamine Yamal, accidentat. O înfruntă, în Anglia, pe Newcastle, locul 10 în Premier League. Meciurile din grupa Ligii vor fi transmise în România de canalele Digi Sport și Prima Sport.

Prima etapă din faza ligii în Liga Campionilor

Meciurile de marți

Ora 19.45

Athletic Bilbao - Arsenal

PSV - Royale Union SG

Ora 22.00

Benfica - Qarabag

Juventus - Dortmund

Real Madrid - Marseille

Tottenham - Villarreal

Meciurile de miercuri

Ora 19.45

Olympiakos - Pafos

Slavia Praga - Bodo/Glimt

Ora 22.00

Ajax Amsterdam - Inter Milano

Bayern - Chelsea

Liverpool - Atletico Madrid

PSG - Atalanta

Meciurile de joi

Ora 19.45

Club Brugge - AS Monaco

Copenhaga - Leverkusen

Ora 22.00

Frankfurt - Galatasaray

Manchester City - Napoli

Newcastle - Barcelona

Sporting - Kairat Almaty

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă și cât costă o astfel de operațiune
digi24.ro
image
ADN-ul asasinului lui Charlie Kirk, găsit pe un prosop cu care a înfășurat arma. Mesajul descoperit de FBI
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
mediafax.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Trebuia drona din Rusia doborâtă pe teritoriul României? Răspunsul lui Nicușor Dan: „Poți să provoci pagube colaterale”
libertatea.ro
image
FOTO Revoluția generației Z care răscolește un continent. Ce se întâmplă în Asia
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după ce ar fi provocat un accident rutier în Bucureşti, apoi ar fi fugit de la faţa locului
antena3.ro
image
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a tribunalului!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în 2025
playtech.ro
image
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Preț carburanți marți, 16 septembrie 2025: Care este prețul benzinei și al motorinei azi
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ningeee! Vortexul s-a rupt, meteorologii anunţă prima ninsoare adevărată în România
romaniatv.net
image
Se ia în calcul un nou sprijin istoric pentru români!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Filmul care a cucerit cinefilii la început de toamnă. E pe Netflix și se bucură de succes
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Escapada Regelui Felipe al Spaniei fără Letizia! Unde a apărut monarhul, care dă semne că uneori fuge de căsnicia sa
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!