U Cluj e noul lider din Superliga. Meci decis de gafa sezonului făcută de ultimul jucător convocat la națională

Universitatea Cluj, singura echipă din play-off care nu a câștigat vreodată campionatul, e pe cai mari în acest sezon. Elevii lui Cristiano Bergodi au ajuns pe primul loc în Superliga, după victoria neconvingătoare de pe terenul lui FC Argeș.

Cele două revelații ale acestei stagiuni au oferit fotbal cu lingurița în timpul întâlnirii de sâmbătă seară, contând pentru etapa a doua din play-off. Un meci extrem de echilibat, cu puține faze de poartă, a fost decis de gafa sezonului: portarul Cătălin Căbuz, care primise convocarea la națională cu câteva ore înainte de startul partidei, a șters mingea după o pasă a unui coechipier și și-a trimis-o în propria poartă, în minutul 82!

S-a terminat 1-0 pentru U Cluj, care își poate face poză cu clasamentul. Ardelenii, singurii cu două victorii în play-off, sunt pe primul loc în Superliga, la egalitate cu Universitatea Craiova, și visează frumos la primul titlu din istorie.

Cătălin Căbuz este ultimul jucător care a prins lotul naționalei pentru meciul cu Turcia, de joi seară. Portarul piteștenilor a profitat de accidentarea lui Mihai Popa, de la CFR Cluj, fiind chemat sub tricolor de Mircea Lucescu. Goal-keeperul este primul jucător al lui FC Argeș convocat la prima reprezentativă, după ce în urmă cu 17 ani, Cristian Tănase îmbrăca tricoul naționalei din postura de jucător al ”vulturilor” piteșteni.