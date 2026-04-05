U Cluj, victorie uriașă pe terenul Rapidului. Ardelenii, în marș triumfal spre primul titlu din istoria clubului

Universitatea Cluj este cea mai în formă echipă din Superliga, prinzând maximul sportiv chiar în momentul care contează cel mai mult, în play-off. Ardelenii au ajuns la 7 victorii consecutive, dintre care 3 în grupa de elită, fapt le dă mai speranțe ”șepcilor roșii”, care conduc în clasament și visează cu ochii deschiși la primul titlu din istoria clubului.

Clujenii și-au dat aseară examenul în fața unei alte pretendente la câștigarea campionatului, Rapid. După o primă repriză controlată de gazde, care au intrat în avantaj la pauză, U a pus stăpânire pe joc în partea a doua a meciului.

A înscris de două ori, prin Oucasse Mendy (66, 83), primul gol din pasa lui Dino Mikanovic, iar al doilea din centrarea lui Jug Stanojev, sufiecient pentru al treilea succes în play-off, după cele cu CFR Cluj (2-1) și FC Argeș (1-0).

Clujenii sunt primii în clasamentul din Superliga, cu 36 de puncte, la 3 distanță de Universitatea Craiova (un meci mai puțin, mâine, cu CFR) și la 5 de adversara de duminică seară, Rapid.

Rapid - Universitatea Cluj 1-2 (1-0)

Arena Giuleşti - Bucureşti

Au marcat: Vulturar (20)/ Mendy (66, 83).