Marți, 30 Septembrie 2025
TVR intră în familia EBU Sport. Competițiile naționale din România vor putea fi văzute în toată lumea

Televiziunea Română a anunțat intrarea oficială în sistemul internațional EBU Sport, o platformă online integrată care a fost lansată în februarie 2024 și aflată momentan în „stadiu embrional”, după cum a susținut directorul său, Glen Killane, prezent la București.

Glen Killane, Dan Turturică și Mihai Covaliu au lansat colaborarea în România
Glen Killane, Dan Turturică și Mihai Covaliu au lansat colaborarea în România

Startul parteneriatului a fost lansat la conferinţa de presă susţinută astăzi, la sediul TVR, unde, alături de Killane, la aceeași masă au stat Dan Cristian Turturică (președinte - director General SRTv) și Mihai Covaliu (președinte COSR).

Platforma își propune să promoveze cu predilecție sporturi olimpice mai puțin vizibile la nivel mondial, unde prim-planul este acaparat de fotbal și de tenis, primele două cele mai urmărite discipline la nivel planetar.

EBU Sport este o platformă online globală construită ca o organizație non-profit în care fiecare țară își poate promova întrecerile naționale. Astfel, înotătorul David Popovici va putea fi văzut din China concurând la Campionatele Naționale ale României. La rândul lor, românii îl vor putea urmări la lucru pe rivalul lui David, Pan Zhanle, la Naționalele Chinei.

Eram curios să-l văd Pan Zhanle (n.r. - rivalul lui Daviv Popovici) evoluând la Campionatele Naționale ale Chinei, după Singapore”, a punctat Dan Turturică. Șeful TVR crede că accesul României pe platforma EBU, un fel de Eurovision sportiv, va spori avantajele pentru instituție, dar mai ales pentru sportul românesc. „Suntem mai puternici când suntem împreună”, este motto-ul EBU Sport, prezentat de Killane.

Producțiile vor aparține TVR sau, în particular, diverselor federații naționale, care, în noua realitate, vor fi nevoite să investească, pentru a se putea promova cât mai eficient.

Pentru amatorii de sport din România, accesul pe platforma EBU Sport va fi liber, iar logarea se va putea realiza de oriunde din lume. EBU s-a angajat să respecte legislația specifică din fiecare țară. În mod particular, nu vor fi acceptate reclamele la operatorii de pariuri.

În timp, după ce își va modifica structura, platforma ar urma să vândă bilete la competiții și să-și diversifice oferta de servicii, pentru a scoate profit. Deocamdată, EBU Sport este la nivel de investiții. EBU a lansat în 1989 postul Eurosport, o colaborare între Uniunea Europeană de Radio și Televiziune și Sky Television plc. Între timp, postul a devenit unul comercial.

La rândul său, Mihai Covaliu, campion olimpic la Sydney 2000, a punctat că, de acum încolo, „nimeni nu mai are nicio scuză că nu poate vederea o competiție de scrimă”.

Producțiile (transmisiuni live sau înregistrări) vor beneficia de sport pentru voce și titrări asistate de inteligența articifială. Cu toate acestea, comentatorii nu vor fi scoși definitiv din programe.

Sport

