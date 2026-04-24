Trofeul de lux al Cupei României, finanțat integral de Ion Țiriac. Câți bani a plătit miliardarul pentru distincția din argint masiv

Finala Cupei României, din acest an, se va disputa între Universitatea Craiova și U Cluj, două formații care se luptă, în același timp, și pentru titlul Superligii. Ultimul act al competiției se va disputa pe data de 13 mai, la Sibiu.

U Cluj a ajuns în finală după ce a eliminat-o pe FC Argeș la loviturile de departajare, în timp ce Universitatea Craiova a obținut calificarea în același mod, după un meci decis la penalty-uri cu Dinamo.

Potrivit Fanatik, trofeul competiției a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul timpului, încă din 1930 și până în prezent. După ce Răzvan Burleanu a ajuns la conducerea Federației în 2014, Ion Țiriac și-a amintit de celebrul trofeu al Cupei Davis, care a rămas neschimbat zeci de ani.

Pornind de aici, Țiriac a decis să finanțeze un nou trofeu, făcut din argint masiv și evaluat la peste 100.000 de dolari. Acesta a fost oferit Federației, dar este și asigurat, având în vedere valoarea sa mare.

În perioada interbelică, Cupa României era chiar mai importantă decât campionatul, iar finala era un eveniment major, cu protocol special, fanfară și chiar prezența oficialităților regale. Pe teren rămâneau doar căpitanii echipelor, care se salutau înainte de meci într-un mod solemn. Astfel de tradiții mai sunt păstrate astăzi doar în câteva țări, precum Spania, prin Copa del Rey, și Anglia, prin FA Cup, cea mai veche competiție de cupă din lume, începută în 1863.

