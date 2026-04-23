Ion Țiriac a vrut să obțină o avere pe seama Nadiei Comăneci. Comuniștii i-au blocat acțiunea

Fostul jucător de tenis Ion Țiriac (86 de ani) a povestit ce a făcut imediat după ce marea gimnastă Nadia Comăneci (64 de ani) a obținut primul 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976.

„În ziua în care Nadia a luat 10 la Olimpiada de la Montreal 1976, eram în Statele Unite și, din întâmplare, după Olimpiada aceea eram cu cei de la CBS, care începuseră să lucreze cu tenisul mai mult.

Zic: 'Mă, băieți, câți bani îmi dați mie dacă eu v-o aduc pe Nadia o oră?'. 'Un milion'. Îți dai seama ce era un milion de dolari în 1976. Zic: „Bine”. Și am dat telefon federației: „Uitați care e treaba”.

După o oră, mă sună înapoi: „Nu ne dezvăluim secretele pentru următoarea Olimpiadă”. „Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața dumitale”, îi zic. Nu s-a putut, asta e, așa erau vremurile”, a declarat Ion Țiriac, la Digi Sport.

Ion Țiriac, al cărui mare regret al vieții este că nu a câștigat Cupa Davis, va deschide pe 1 iunie sala care îi poartă numele Nadiei. Plus o statuie din bronz a campioanei, de 150 de kilograme, care va fi postată la intrare.

„Revenind la Nadia de astăzi. Nadia ne aparține. Și e primul om din lumea asta care a fost considerat perfect în sport. Și atunci, dacă tot ne aparține treaba asta și o aplaudă tot globul, m-am gândit eu să facem și noi ceva.

Și-am început sala, care merge foarte bine. Slavă Domnului că am dat peste unul care văd că se ține de cuvânt și o să fie gata pe 1 iunie, când vin toate aparatele pe care le-am luat.

Îi facem o sală care poate să ia câteva sute bune de copilași, mult mai mare decât cea de la Onești”, a spus Ion Țiriac.

La 50 de ani de la Montreal, Nadia a fost omagiată la Premiile Laureus, de la Madrid. În România, 2026 este Anul Nadia.