Ion Țiriac laudă perioada comunistă, deși l-a făcut să sufere de foame. Magnatul și-a pregătit din timp locul de veci

La 86 de ani, Ion Țiriac, născut pe 9 mai 1939, în Brașov, recunoaște că a suferit teribil de foame în anii ’50 și a început munca fizică devreme, la 16 ani, la o cunoscută întreprindere din localitatea sa natală, Steagul Roșu.

„Vă dau cuvântul meu că nu regret o zi din viața mea! Adică, dacă aș face-o din nou și aș face-o altfel... Dar având în vedere vârsta care o am...

Eu am trăit Al Doilea Război Mondial. Eu îmi aduc aminte avioanele, bombele și toate astea. De asta nu-mi place mie războiul. Mie războiul nu-mi place și de abia aștept ca domnul Trump să le termine pe toate. Însă, nu că a fost grea viața și am pornit de jos. În anii '50 la început am făcut foame mare. Foame, foame!

La cartoful care îl împărțeai pentru prânz și seară. Și nu mint. Între anii '50, când a murit taică-meu, până în '53-'54, ăla era cartoful. Asta era foamea. Foame, foame! Dar te-a întărit foamea aia și te-a făcut să muncești, să nu știu ce, să nu știu cum...”, spus Ion Țiriac pentru GSP.

Situația lui Ion Țiriac seamănă cu copilăria lui Mircea Lucescu, al cărui tată umplea pivnița cu varză murată și cu cartofi, pentru ca el și frații lui să aibă de mânca, iar carnea era o raritate, primind-o o dată la două săptămâni.

Afaceristul braovean spune că a devenit bogat „în prima zi când am intrat într-un restaurant și nu m-am uitat la prețul meniului”.

Cavoul a aparținut familiei J.N. Alexandrescu

Nu doar Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, și-a amenajat din timpul vieții locul de veci, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu. Și Ion Țiriac a investit și și-a cumpărat cel mai scump cavou din cimitir. Se află tot în cimitirul Bellu și a aparținut unei mari personalități, scria evz.ro în urmă cu 3 ani.

În „Grădina cu Suflete a Baronului Bellu” se regăsește cel mai mare număr de monumente istorice și sculpturi. Cu o avere de 1,5 miliarde de dolari, fostul maestru al sportului alb nu s-a uitat la bani atunci când i s-a ivit ocazia să achiziționeze unul dintre cele mai vechi și mai fascinante monumente funerare din Cimitirul Bellu.

Miliardarul a aflat că în 2022 s-a produs un eveniment rar: un cavou, unul dintre cele mai vechi și mai spectaculoase morminte, a fost scos la vânzare. Monumentul funerar i-a aparținut familiei J.N. Alexandrescu, o familie înstărită a Bucureștiului anilor 1854.

Țiriac nu a ratat șansa și a plătit 170.000 de euro, cât cerea proprietarul. A reușit să-și ia locul ideal pentru a avea odihnă veșnică pe aleea principală, lângă nume precum Cantacuzino, Șuțu, Ghica, Aslan și alții.

Construcția este amplată în centrul cimitirului și este realizată în 1864, la aproape 6 ani după ce baronul Barbu Bellu, ministrul Cultelor și Justiției la acea vreme, dona un teren de 15 hectare Sfatului orășenesc. Pe cele 15 hectare s-a construit cimitirul care îi poartă numele.

Monumentul funerar al familiei J.N. Alexandrescu se remarcă prin stilul neoclasic cu o ușă ornamentată și multe elemente decorative din piatră, iar locul de veci se întinde, cu tot cu grădină, pe o suprafață de 60 de metri pătrați.

Noul cavou, refăcut, este din marmură și granit și va avea, spun surse, 12 cripte subterane și 6 supraterane. Orice proiect de renovare necesită aviz de la Ministerul Culturii. Miliardarul plănuia și mutarea osemintelor părinților săi, îngropați la Brașov, în noua construcție. Tatăl lui, Ioan, a murit când Țiriac avea doar 10 ani. Țiriac l-a invitat să vadă cavoul pe prietenul Ilie Năstase (79 de ani).