Președintele FIFA a confirmat că Donald Trump va oferi trofeul la CM de fotbal

Președinte al SUA, Donald Trump va fi prezent la finala turneului final al Cupei Mondiale la fotbal, în 19 iulie, pe stadionul din New York/New Jersey. Mai mult decât atât, șeful FIFA a spus că va oferi trofeul alături de cel mai puternic om din lume.

Este cunoscut faptul că cel care conduce forul mondial al sportului cu balonul rotund are o relație foarte bună cu președintele SUA. În decembrie trecut, la tragerea la sorți a grupelor turneului final, acesta i-a acordat ediția inaugurală a Premiului FIFA pentru Pace.

Deunăzi, Gianni Infantino a transmis următorul mesaj în cadrul programului de televiziune „Fox and Friends”: „Vom fi împreună cu președintele, bucurându-ne de finală și înmânând trofeul câștigătorului, desigur, împreună”. Altfel, FIFA nu a făcut niciun alt comentariu.

E de amintit, totodată, că Donald Trump a fost întâmpinat cu huiduieli, dar și cu urale când a înmânat trofeul echipei Chelsea din Londra, câștigătoare a Cupei Mondiale a Cluburilor, anul trecut. Șeful de la Casa Albă a stat în mijlocul echipei în timpul ridicării trofeului, spre confuzia unor jucători, pe același stadion din East Rutherford (New Jersey).

De atunci, Trump a participat la finala masculină de tenis de la US Open, la turneul de golf Ryder Cup și la un meci din finala NBA în regiunea metropolitană New York, pe care odinioară o numea „acasă”. Și la aceste evenimente sportive președintele SUA a fost întâmpinat în mod diferit de spectatori, unii aplaudându-l, alții fluierându-l. Un semn al divizării din cea mai importantă țară din America de Nord.

Donald Trump l-a sunat pe Mauricio Pochettino

Înainte de debutul turneului final al CM de fotbal, Donald Trump a telefonat echipei de fotbal a Statelor Unite pentru a-i ura noroc la Cupa Mondială, cu câteva ore înainte de primul său meci împotriva Paraguayului (4-1). „Te sun doar ca să-ţi spun că eşti un tip fantastic, un antrenor extraordinar", i-a mărturisit preşedintele american antrenorului Mauricio Pochettino. „Ştiu cât de buni sunt jucătorii. Cred că aveţi şanse foarte mari să mergeţi până la capăt", a continuat Donald Trump.

Președintele american n-a fost prezent la meciul de debut al echipei americane, la Los Angeles. Cum n-a fost nici la alte partide. „Voiam doar să vă urez mult noroc!", a adăugat Trump.

La 32 de ani după ediţia din 1994 organizată pe propriul teritoriu, Statele Unite găzduiesc din nou turneul final în sportul pe care americanii îl numesc „soccer".