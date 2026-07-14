Hipopotamul Moo Deng prevede o finală Franța - Anglia la CM de fotbal

Cunoscut de pe rețelele de socializare, din 2024, Moo Deng, hipopotamul pigmeu thailandez, a lăsat să se înțeleagă că Franța și Anglia vor disputa finala Cupei Mondiale de fotbal 2026.

Acest inedit pronostic a fost făcut înaintea semifinalelor Franța - Spania și Anglia - Argentina, programate astăzi (marți, 14 iulie), respectiv mâine (miercuri, 15 iulie), la ora 22.00.

Îndrăgit pentru aspectul său, dar și fiindcă este extrem de prietenos, mamiferul „a prezis” victoria actualului președinte american, Donald Trump, la alegerile din noiembrie 2024.

Aflat în Grădina Zoologică Khao Kheow, la aproximativ 110 kilometri est de Bangkok, Moo Deng a ales doi pepeni verzi decorați cu steagurile Franței și Angliei. Mai întâi acesta s-a îndreptat spre cel pe care se afla tricolorul, ignorându-l pe cel al Spaniei. Apoi s-a apropiat, cu mai puțină convingere, de pepenele verde cu steagul Angliei.

„Colegul” său de iaz a devorat pepenele care reprezenta Argentina, conform imaginilor distribuite de grădina zoologică pe rețelele de socializare.

Moo Deng (al cărei nume se traduce din thailandeză prin „Porcul săritor”) este un hipopotam pigmeu femelă în vârstă de doi ani, care a devenit o senzație pe internet după naștere. Faima sa a depășit granițele și s-a reflectat în emoji-uri pe rețelele de socializare, pe lângă faptul că a avut propria linie de produse promovată de grădina zoologică.

Deși veridicitatea acestor predicții este nefondată, alte animale au devenit anterior faimoase pentru abilitățile lor predictive. Unul dintre cele mai faimoase a fost caracatița Paul, care a prezis corect că Spania va câștiga titlul mondial în 2010, la turneul final care s-a desfășurat în Africa de Sud.