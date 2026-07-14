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Antrenorul Franței consideră că Spania este favorită în prima semifinală a CM de fotbal

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Campionatul Mondial 2026
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Campionatul Mondial de fotbal a intrat în ultima săptămână. Astăzi, la ora 22.00, e programată semifinala Franța - Spania. Iar selecționerul „Les Bleus”, Didier Deschamps consideră că ibericii sunt favoriți.

Didier Deschamps spune că și Franța are jucători periculoși (Foto: EPAImages)
Didier Deschamps spune că și Franța are jucători periculoși (Foto: EPAImages)

În cadrul unei conferințe de presă, fostul internațional francez a spus că n-a făcut această afirmație „pentru a pune presiune pe Luis (de la Fuente, selecționerul Spaniei) și echipa sa. Oamenii au așteptări mari de la Spania. Știu să atace, să se apere bine și să nu primească goluri. Ar putea fi un meci spectaculos între două echipei cu calități ofensive”.

Deschamps s-a referit, desigur, și la elevii săi: „Suntem și noi o echipă care are nevoie de minge, capabilă să creeze probleme adversarelor. Va fi un raport de forță. Nu se pune problema revanșei (n.a. - după înfrângerile suferite la Euro 2024 și în Liga Națiunilor 2025). Ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Ceea ce mă interesează este ziua de mâine”.

Chestionat asupra modului în care se va apăra echipa sa împotriva vedetei spaniole Lamine Yamal, selecționerul francez a precizat că „important este să-i limitezi influența. Unul la unu e dificil, dar nici duelurile unu la unu împotriva unora dintre jucătorii mei nu vor fi o plimbare în parc”.

Deschamps s-a referit, de asemenea, la starea de sănătate a lui Kylian Mbappe, care a părăsit terenul după o accidentare la glezna dreaptă spre sfârșitul meciului cu Maroc (2-0) din sferturile de finală: „Kylian este bine. Este la sută la sută”.

Didier Deschamps a confirmat că Mbappe e apt de joc (Foto: EPAImages)
Didier Deschamps a confirmat că Mbappe e apt de joc (Foto: EPAImages)

În ceea ce-l privește pe Aurelien Tchouameni, care a ratat ultimele două meciuri, cu Paraguay (1-0) și Maroc (2-0), din cauza unei accidentări la aductor, Deschamps a recunoscut că jucătorul lui Real Madrid nu este complet refăcut, dar va fi „disponibi”, fără a dezvălui dacă va fi titular împotriva Spaniei: „Ultimul său meci a fost acum 15 zile, dar acesta nu este un factor decisiv”.

Rabiot spune că Franța nu se teme de nimeni

Mijlocașul Adrien Rabiot s-a dovedit optimist înaintea confruntării cu Spania, spunând că echipa Franței „nu se teme de nimeni. Ținând cont de parcursul nostru de până acum, cred că abordăm semifinala în cea mai bună formă posibilă. Totul arată bine. Nu cred că am fi putut ajunge într-o condiție mai bună”.

Aceasta a răspuns indirect la declarațiile lui Lamine Yamal, care spusese vinerea trecută: „Dacă există cineva de care Franța ar trebui să se teamă, aceia suntem noi. Noi am fost cei care i-am eliminat data trecută. Vom vedea ce se va întâmpla, dar nu ne temem”.

Rabiot a mai precizat că nu va exista un „plan anti-Yamal” menit să-l blocheze pe jucătorul Barcelonei, cel care a pus mari probleme echipei Franței în semifinalele Euro 2024 (1-2) și în finala Ligii Națiunilor din 2025 (4-5). „Ne concentrăm pe echipa Spaniei. Nu ne focalizăm atenția asupra unui singur jucător. Știm că sunt periculoși la toate capitolele, fie că e vorba despre el, despre atacul lor, despre posesia mingii, despre jocul în spații înguste în apropierea careului sau despre jocul combinativ. Așadar, trebuie să ne concentrăm pe aceste aspecte, nu pe un anumit individ”.

Rabiot a precizat că nu va exista un „plan anti-Yamal” (Foto: EPAImages)
Rabiot a precizat că nu va exista un „plan anti-Yamal” (Foto: EPAImages)

Jucătorul echipei AC Milan a subliniat că există coeziune în cadrul lotului Franței: „Există o stare de armonie reală. Lucrurile merg foarte bine în afara terenului și cred că acest lucru joacă un rol uriaș în succesul nostru. Au existat și situații care ne-au apropiat. De exemplu, dificultățile prin care a trecut selecționerul (n.a. - Didier Deschamps și-a pierdut mama la începutul turneului). Iar faptul că știm că acesta este ultimul turneu al său la cârma echipei Franței, sunt atât de mulți factori care ne fac să simțim că este momentul potrivit”, a concluzionat Rabiot.

Meciul Franța - Spania se va disputa astăzi (marți, 14 iulie 2026), de la ora 22.00, fiind transmis de Antena 1. Același post de televiziune va difuza și cealaltă semifinală a CM de fotbal, Anglia - Argentina, care se va juca mâine, de la ora 22.00. 

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