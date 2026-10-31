 Tricoul lui Zidane din finala Cupei Mondiale din 2006, scos la licitație după două decenii. Cât costă piesa de colecție | adevarul.ro
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Tricoul lui Zidane din finala Cupei Mondiale din 2006, scos la licitație după două decenii. Cât costă piesa de colecție

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Un tricou pregătit special pentru Zinedine Zidane la finala Cupei Mondiale din 2006 a ajuns în atenția colecționarilor.

Zinedine Zidane la finala Cupei Mondiale din 2006
Zinedine Zidane la finala Cupei Mondiale din 2006 Foto: X @ici_officiel

Casa de licitații Aguttes îl scoate la vânzare până pe 7 noiembrie, deși celebrul fotbalist francez nu a îmbrăcat niciodată acest echipament. Prețul de pornire estimat de organizatori este unul impresionant, între 15.000 și 30.000 de euro. Licitația online a început pe 25 octombrie.

Este vorba despre tricoul Adidas cu numărul 10, pregătit pentru ultimul meci din cariera lui Zidane, disputat pe 9 iulie 2006, la Berlin. Franța a întâlnit Italia în finala Campionatului Mondial, iar partida s-a încheiat cu victoria italienilor la loviturile de departajare, după 1-1 în timpul regulamentar și în prelungiri.

„Acest tricou ilustrează unul dintre cele mai emblematice episoade!”

Pentru fostul căpitan al naționalei franceze, acea seară a rămas în istorie dintr-un motiv cu totul neplăcut. În reprizele suplimentare, Zidane a fost eliminat după ce l-a lovit cu capul în piept pe Marco Materazzi. Incidentul a venit în urma unui schimb de replici între cei doi, iar francezul a explicat ulterior că fundașul italian i-ar fi adresat jigniri grave la adresa mamei și surorii sale. De-a lungul timpului, au apărut mai multe versiuni despre cuvintele care au provocat reacția fotbalistului.

„Martor al ultimului meci al lui Zinedine Zidane ca jucător, acest tricou ilustrează unul dintre cele mai emblematice episoade din istoria recentă a fotbalului francez. Tricoul a fost câştigat în cadrul unui concurs Adidas, iar câştigătorul îl păstrează din 2006!”, precizează Aguttes într-un comunicat, conform Agerpres.

Vânzarea tricoului capătă o semnificație aparte și prin faptul că Zidane a revenit în fotbalul internațional, de această dată pe banca tehnică. Fostul mare mijlocaș este, în prezent, selecționerul Franței

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