Tricolorii la Cupa Davis: Radu Țurcanu a obținut primul punct pentru România, în timp ce partida lui Gabriel Ghețu a fost suspendată

Tânărul tenisman român Radu Țurcanu a adus primul punct pentru România în confruntarea cu El Salvador, din primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis.

La doar 19 ani, aflat pe locul 660 ATP, Radu Țurcanu a reușit o victorie mare împotriva experimentatului Marcelo Arevalo, numărul 3 mondial la dublu și fost lider al clasamentului mondial, scor 6-7 (3), 6-3, 6-2, într-un meci ce a durat două ore și 9 minute.

Partida a început cu o întrerupere după doar șase minute, la 1-1 și 30-0 pentru Arevalo. La reluare, jocul a fost echilibrat, românul ratând două mingi de set la 5-4. În tiebreak, salvadorianul s-a impus cu 7-3. Totuși, Radu Țurcanu nu s-a pierdut cu firea: a ridicat nivelul în următoarele două seturi și a controlat clar meciul, câștigând cu 6-3, 6-2.

#Tenis 🎾 | Marcelo Arévalo, atleta del Programa Gloria, ganó el primer set 7-6(3) a Radu Turcanu en el primer partido de la serie El Salvador contra Rumania, correspondiente al Grupo Mundial II de Copa Davis, que se lleva a cabo en el Complejo Deportivo de Ciudad Merliot.… pic.twitter.com/qSkuoPLcaL — INDES El Salvador (@indeselsalvador) September 13, 2025

Meciul dintre Gabriel Ghețu și Cesar Cruz a fost suspendat

Și Gabriel Ghețu (17 ani, locul 765 ATP), aflat la debutul în Cupa Davis, era foarte aproape să aducă al doilea punct pentru România. El conducea cu 6-1, 2-6, 5-2 în fața lui Cesar Cruz (19 ani, locul 1400 ATP), însă partida a fost oprită din cauza ploii chiar înainte ca Ghețu să servească pentru victorie. Până atunci, cei doi jucaseră deja două ore și 16 minute.

Ziua de duminică va începe la ora 11:00 (20:00, ora României) cu meciul de dublu Marcelo Arevalo/Cesar Cruz vs. Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel. Pentru Jecan (37 ani, locul 153 ATP la dublu) este primul meci la echipa de Cupa Davis, în timp ce Bogdan Pavel (26 ani, locul 188 ATP la dublu) a mai fost convocat de trei ori.

Ulterior, se va relua partida dintre Ghețu și Cruz, iar ziua se va încheia cu ultimele două meciuri de simplu: Cruz – Țurcanu și Arevalo – Ghețu.