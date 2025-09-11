Novak Djokovic a fugit de dictatorul sârb Aleksandar Vučić. Tenismenul și-a înscris copiii la o școală din Atena

Președintele sârb Aleksandar Vučić (55 de ani) l-a numit trădător conaționalul Novak Djokovici (38 de ani, 4 ATP) pentru că acesta a susținut protestele studențești anti-guvernamentale, așa că sportvul s-a mutat cu familia la Atena (Grecia). Tot acolo a dus și turneul de tenis pe care îl organizează.

O viață nouă pentru Novak Djokovic și familia sa. Djokovic a zburat la Atena cu familia sa după ce guvernul lui Aleksandar Vučić l-a criticat pe campionul sârb pentru că a susținut protestele studențești care cereau noi alegeri.

Serbia, care l-a considerat întotdeauna pe Djokovic fiul său favorit și mândria lumii, până de curând îl felicita pe campion pentru succesele sale, dar acum îl consideră pe jucător un trădător tocmai pentru că a susținut protestele. Se spune că acest lucru a dus la decizia lui Djokovic din ultimele săptămâni: să părăsească Belgradul și să se mute la Atena.

Sârbul și-ar fi înscris deja cei doi copii, Stefan și Tara, la o școală de limba engleză din capitala elenă. Se spune că familia jucătorului de tenis locuiește în Glifada, un cartier rezidențial la sud de oraș.

„Nole” a fost văzut la Clubul de Tenis Kavouri, la scurt timp după ce a pierdut în fața lui Carlos Alcaraz, împreună cu Stefan, în semifinala US Open. În spatele tuturor acestor lucruri se află și afacerile. Djokovic a „mutat” turneul de la Belgrad, pe care îl deține, la Atena, iar acesta va fi (deocamdată) singurul turneu programat pentru deținătorul a 24 de titluri de Grand Slam de acum până la sfârșitul anului, așa cum a declarat chiar el la US Open.

Probabil se va răzgândi și va juca finala la Torino (Nole este în prezent pe locul trei în cursa pentru Turneul Campionilor).