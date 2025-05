A jucat tenis, dar a câștigat US Open în alt sport. Povestea de succes a românului Andrei Dăescu la pickleball

La opt ani distanță după ce, calificat ca tenismen în proba de dublu mixt a turneului de Mare Șlem de la US Open a fost cât pe ce să-și rateze nunta programată la București, Andrei Dăescu (36 de ani) a cucerit Internaționalele Statelor Unite la pickleball, sportul care a înnebunit America, unde sunt înregistrați 4,8 milioane de practicanți. Andrei provine din familie de sportivi, tatăl său jucând baschet pentru Rapid.

„Pickleball-ul mi-a oferit șansa să fac din nou ceea ce îmi place mai mult: să pot concura la turnee, chiar dacă nu sunt cele de tenis”, povestește Andrei cum a descoperit un sport botezat după numele câinelui deținut de cel care l-a inventat ca o combinație între tenis, badminton și ping-pong. „Faptul ca am jucat tenis m-a ajutat să fac tranziția mai ușor, loviturile de pe linia de fund din pickleball sunt asemănătoare cu cele din tenis. În schimb, jocul la fileu este total diferit, pentru că așezarea și mișcarea sunt similare instinctelor din tenisul de masă”, dezvăluie Dăescu secretele unui sport în care a triumfat la US Open 2023, pentru că „mi-am adaptat tehnica și jocul de picioare”. În echipă cu Kyle Yates, Andrei a făcut senzație în finala câștigată cu 11-6, 11-0 contra perechii Yates Johnson/Hunter Johnson.

Revelația din 2016

„Am descoperit jocul de pickleball în 2016, aici, în Florida, unde niște colegi, foști tenismeni, m-au invitat să joc într-o zi care mi-a schimbat viața”, afirmă Dăescu, selecționat în „Echipa Lumii” contra „Team USA”, la „Mondialele” de pickleball. „Major League Pickleball este competiția pe echipe care folosește același sistem ca toate ligile profesioniste din America (draft pentru jucătorii noi, trades pentru cei deja aflați în ligă). Mulți investitori faimoși au cumpărat acțiuni la echipele americane: LeBron James, Tom Brady, Kim Clijsters, James Blake, Nick Kyrgios și mulți alți miliardari de hedge-funds”, explică Andrei. De două ori câștigător al aurului, la dublu masculin și dublu mixt, Dăescu a fost recrutat de James Blake, actualul director al turneului de tenis Miami Open și fost număr 7 mondial în circuitul ATP, care a licitat pentru ca românul să evolueze pentru echipa lui de pickleball, „Milwaukee Mashers”, formație de top din „Major League Pickleball”.

Duet cu Eden Lică

„Kim Clijsters este, împreună cu Tom Brady, proprietara echipei Knighthead Capital și vine la toate evenimentele. Ea joacă de plăcere și am avut șansa să schimb câteva mingi de pickleball cu ea. James Blake este patronul meu la Mashers și a stat chiar pe banca tehnică la anumite partide. Sam Querrey joacă și el pickleball profesionist, la numai câteva luni de când s-a retras din tenis”, explică Andrei situația în care, ca fost tenisman, poți face lesne carieră în pickleball.

„Premiile din pickleball pentru primii 20 de jucători sunt relativ aceleași ca și cele câștigate de tenismanii clasați în Top 150-250 ATP. În momentul de față, majoritatea banilor în pickleball vin din sponsorizări. Liderul mondial din pickleball, Ben Johns, a semnat un contract pe 3 ani cu faimosul brand <Joola>, în valoare de peste un million de dolari”, evidențiază românul, plasat pe lista achizițiilor de Naomi Osaka și Nick Kyrgios pentru „Miami Pickleball Club”, după ce Andrei a câștigat „bronzul” alături de Eden Lică (fostul coleg de dublu juniori al lui Horia Tecău) la Naționalele Americii organizate în California, la Indian Wells.

Dăescu a intrat în istoria Universității din Oklahoma ca fiind primul sportiv “Cornell” devenit vicecampion al Statelor Unite ale Americii, Andrei fiind întâiul român care a realizat o astfel de performanță în circuitul NCAA (National Collegiate Atheltic Association). Andrei i-a bătut pe Dimitar Kutrovsky (nr. 6), Jamie Hunt (nr. 37), Raony Carvalho (nr. 25), Eric Quigley (nr. 70) și pe Steve Johnson (nr. 18), înainte să fie învins de al doilea favorit, John-Patrick Smith (Tennessee University), cu 7-6 (7), 6-3.

Ține legătura cu Mergea și cu Copil

„Cu Eden, după acel loc 3, am reușit să câștigăm doi ani consecutiv, 2021-2022, campionatele naționale de sală ale Statelor Unite. Tot timpul mi-a făcut plăcere să alcătuiesc echipă cu un român și faptul că Eden trăiește și el în Florida ne-a ajutat să ne antrenăm și să participăm la competiții împreună”, relevă Dăescu prietenia cu fiul fostului arbitru internațional de fotbal Marcel Lică.

Dăescu nu uită că fără tenis nu ar fi ajuns în Statele Unite: „Mai păstrez legătura cu colegii mei de la tenis, mai mult de la distanță, în special cu Florin Mergea și Marius Copil, cu care m-am văzut vara trecută, când am fost în România. Florin a și înființat o super-academie de tenis la Târgu-Jiu”.

„Trăiesc în America din 2007, de când am venit la colegiu la Universitatea din Oklahoma. În anii 2010-2013, când am jucat turnee de tenis în circuitul ATP, am petrecut mai mult timp în Europa, în Germania și în România. Tot timpul este o bucurie de nedescris să ajung acasă, în România”, își derulează amintirile Andrei, pentru care „Florida este locul perfect de trăit pentru mine și familia mea, în primul rând pentru că este vară 12 luni pe an. De aceea sunt multe academii de sport în tot statul, mai ales de tenis, acum și de pickleball”, radiază Dăescu de bucurie.

De la colegiu în echipa de Cupa Davis

În aprilie 2012, Dăescu a jucat singura lui partidă pentru România în Cupa Davis, contra Olandei, la Amsterdam. Andrei a zburat atunci din Oklahoma, unde Nadia Comăneci are academia de gimnastică, ca jucător cu bursă la Universitatea Cornell, unde scouter era românul Silviu Tănăsoiu, iar ca antrenor activa John Roddick, fratele fostului număr 1 mondial în tenis, Andy Roddick.

Selecționat de căpitanul nejucător de la acea vreme, Ciprian Porumb, Andrei a pierdut la simplu cu Robin Hasse, iar în echipă cu Florin Mergea a făcut un meci excelent de dublu, cedat cu 7-9 în setul decisiv contra viitorului partener al lui Horia Tecău, Jean-Julien Rojer, și a lui Igor Sijsling. „A fost un moment special, de neuitat, să pot să îmi reprezint ţara pe plan internaţional, într-o competiţie atât de prestigioasă. Eu şi Florin câştigasem 15 din ultimele 16 meciuri disputate, trei titluri cucerite plus o finală”. În tenis, Andrei l-a avut ca model pe brazilianul Gustavo Kuerten, dar a crezut tot timpul că stilul potrivit pentru el este cel al scoțianului Andy Murray.

Un loz de 8.300 de dolari

Trei ani mai târziu după episodul Amsterdam, în toamna anului 2015, Dăescu a ajuns ca tenisman la US Open, primul și singurul lui Grand Slam, după 9 victorii consecutive reușite în echipă cu Anda Perianu, soția lui Tănăsoiu, antrenorul român care-i facilitase obținerea bursei la „Cornell University” din Oklahoma. Calificarea neașteptată la Flushing Meadows a pus în pericol nunta pe care o planificase cu Loredana pentru 5 septembrie 2015, la București. Andrei nu realizase că Marele Șlem de la New York a fost programat cu 6 zile mai târziu decât ediția precedentă. Câștigători ai concursurilor regionale organizate la Princeton și la New Haven, Dăescu și Perianu au pus mâna pe wild-card-ul oferit de Federația Americană de Tenis (USTA) pentru turneul de dublu mixt de la US Open 2015. Plus un premiu de 8.300 de dolari.

Andrei le-a solicitat organizatorilor un interval orar preferențial contra perechii Mirnyi/Rodionova, pentru a-și acorda suficient timp ca să poată zbura în România, în caz de înfrângere, unde nunta era planificată, iar invitații soseau din toate părțile lumii. „Loredana m-a susținut tot timpul și, dacă era nevoie, ar fi amânat nunta”, își amintește Dăescu. „Familia, rudele, prietenii erau pregătiți de un posibil scenariu al amânării nunții. Realizau că, pentru mine, a juca la US Open este un vis devenit realitate”, se amuză peste timp Andrei care glumește că „am fost eliminat de la Flushing Meadows și trimis direct la altar!”.

„Viața în circuitul de pickleball este clar mai ușoară decât la tenis! Toate turneele sunt pe același continent, concursurile încep miercuri sau joi și se termină duminică, ceea ce îți permite să petreci mai mult timp acasă, cu familia și prietenii”, savurează fostul jucător de Davis Cup a doua lui viață, trăită pe pământul făgăduinței.