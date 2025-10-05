Traseu de coșmar pentru românce la Wuhan. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, confruntări de foc încă din primul tur

Româncele au avut mare ghinion în urma tragerii la sorți ce a avut loc sâmbăta aceasta, în ceea ce privește ultimul turneu Masters al anului, cel de la Wuhan. Sorana Cîrstea va da piept cu Jelena Ostapenko, iar în cel de-al doilea tur s-ar putea duela cu Emma Navarro.

Jaqueline Cristian o va întâlni pe Kessler, iar eventuala adversară a româncei din turul secund ar putea fi Elena Rybakina.

De marți, spectacolul tenisului continuă la Wuhan, unde începe ultimul turneu Masters al sezonului. România va fi reprezentată de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, însă ghinionul le-a urmărit la tragerea la sorți: ambele vor avea parte de adversare dificile încă din primul tur.

Jaqueline Cristian va avea un început dificil la turneul de la Wuhan. Românca o va întâlni în primul tur pe americanca McCartney Kessler, ocupanta locului 39 WTA. Deși nu are un clasament impresionant, Kessler traversează o formă excelentă. A câștigat trei meciuri la Beijing și a fost eliminată abia în optimi, după un meci strâns cu Eva Lys.

Misiuni imposibile în turul 2

Dacă Jaqueline va reuși să treacă de americancă, o așteaptă o provocare uriașă în turul al doilea. Elena Rybakina, una dintre cele mai puternice jucătoare din circuit. Sportiva din Kazahstan este implicată într-o luptă directă cu Jasmine Paolini pentru calificarea la Turneul Campioanelor, așa că va trata fiecare meci ca pe o finală.

Un eventual succes împotriva Rybakinei ar putea-o aduce pe Cristian față în față cu Naomi Osaka, iar dacă ar merge mai departe până în sferturi, acolo ar putea da peste lidera mondială Aryna Sabalenka. Un traseu de foc pentru jucătoarea noastră.

Cealaltă reprezentantă a României, Sorana Cîrstea, va debuta împotriva letonei Jelena Ostapenko, care conduce cu 4-1 la meciurile directe. Singura victorie a Soranei a venit anul trecut, la Wimbledon. Câștigătoarea duelului o va înfrunta pe învingătoarea dintre Emma Navarro și Shuai Zhang, iar dacă Sorana va trece de primele două tururi, în optimi ar putea da peste Coco Gauff, una dintre favoritele turneului.