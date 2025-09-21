Performanță uluitoare: un român e în finala Campionatului European U18, la tenis de câmp

Yannick Theodor Alexandrescou (17 ani / favorit 1), jucător dinamovist, a obținut calificarea în finala Campionatului European U18 la tenis de câmp, eveniment ce se va desfășura în Austria, la Oberpullendorf.

În semifinale, Yannick, antrenat de către Bogdan Toma, a obținut victoria din duelul direct cu Ziga Sesko (favorit 4), scor final 6-1, 6-1, într-un meci care a durat aproximativ o oră și zece minute.

În finală, Yannick va da piept cu germanul Niels McDonald, care a reușit să se califice după victoria din semifinală obținută în fața românului Ștefan Horia Haită, scor final 6-4, 6-4.

Anul trecut, Yannick Theodor, jucător român născut la Viena, a devenit campion european la categoria U16. De cealaltă parte, Neil McDonald este câștigătorul din acest an al turneului de la Roland Garros, rezervat juniorilor.

Yannick și Neil s-au întâlnit de două ori până în prezent, împărțindu-și victoriile. Finala este programată astăzi.