Video Unui jucător de tenis i-a sunat telefonul în timpul unei finale de turneu ATP. Incidentul i-a purtat noroc la final

Chilianul Alexandro Tabilo (28 de ani, 72 ATP) a produs surpriza și l-a învins pe italianul Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP), în finala de ieri a turneului ATP de la Chengdu.

În setul decisiv, la 2-1 la game-uri pentru italian, cu chilianul pregătindu-se să servească la 40-0, alarma telefonului lui Tabilo, aflat în geantă, a început să sune.

Tabilo s-a oprit, s-au dus la margine și a oprit soneria, fără să fie sancționat de arbitru. Același incident s-a petrecut anul trecut la turneul din Santiago, Chile.

Tabilo a câștigat trofeul la Chengdu, învingându-l pe italian cu 6-3, 2-6, 7-6 (5). Musetti se află în cursa pentru un loc la Turneul Campionilor.