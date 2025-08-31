Jaqueline Cristian, out de la US Open, după o luptă înverșunată. România, fără reprezentante la simplu

Ultima reprezentantă a României de pe tabloul de simplu de la US Open, Jaqueline Cristian, a părăsit în această noapte turneul newyorkez. Jucătoarea noastră de tenis a fost învinsă în turul 3 de Amanda Anisimova, favorita numărul 8 a competiției.

Calificată în premieră în această fază a competiției, după ce a trecut de americancele Danielle Collins și Ashlyn Krueger, sportiva noastră s-a înclinat în fața Amandei Anisimova, finalistă la Wimbledon acum câteva săptămâni. Jaq a făcut un meci solid, dar a pierdut în cele din urmă în 3 seturi, scor 4-6, 6-4, 2-6.

Cea mai bună clasare din carieră

Românca pleacă însă de la New York cu multe satisfacții. De lunea viitoare, ea va urca pe cel mai bun loc din carieră, la momentul actual fiind în ierarhia live pe poziția 41. În plus, jucătoarea s-a ales și cu cel mai mare premiu în bani obținut vreodată la un singur turneu, de peste 237.000 de dolari, depășind pragul de un milion de dolari câștigați doar din premii în acest an și apropiindu-se de 3 milioane de dolari în toată cariera.

Jaqueline Cristian are toate șansele ca, până la finalul sezonului, să urce în premieră în Top 40 mondial, deoarece nu are multe puncte de apărat, conform Eurosport. În ultima parte a anului trecut, cel mai bun rezultat al său a fost un tur 3 la turneului WTA 1000 de la Beijing. Ulterior, ea s-a oprit în turul 2 la Wuhan, în turul 1 la Ningbo și în turul 2 la Guangzhou.