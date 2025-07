Transfer urgentat la Dinamo: au semnat cu un portar de națională. Camerunezul, căsătorit cu o maseuză din Găești

Dinamo își consolidează lotul pentru noul sezon 2025/2026 din Superliga. Formația a semnat, în miez de noapte, cu Devis Epassy (32 de ani), portarul naționalei din Camerun. Înțelegerea va fi valabilă pentru următoarele două sezoane, conform gsp.ro.

La finalul stagiunii recent încheiate, goalkeeperul a retrogradat în divizia secundă alături de Karmiotissa, grupare din Cipru. Dinamoviștii vor achita doar bonusuri de performanță formației din Orientul Mijlociu, în funcție de rezultatele pe care fotbalistul le va înregistra, atât în Superliga, cât și cu naționala din Camerun.

Pe de altă parte, dacă naționala Camerunului va bifa un parcurs solid la Mondialul din 2026, bucureștenii ar putea să achite până la un milion de euro în schimbul serviciilor lui Epassy. Asta în contextul în care, oricum, Dinamo ar urma să încaseze sume exorbitante de la FIFA pentru participarea portarului la CM: 12.400 euro pentru fiecare zi la turneul final, adică aproximativ 300.000 de euro pentru un minim de 21-25 zile.

Portarul, căsătorit cu o româncă din Găești, Dâmbovița

Transferul portarului în România s-ar fi produs și datorită dorinței soției fotbalistului de a se muta în Capitală. Epassy a ales colaborarea cu Dinamo gândindu-se la confortul familiei.

Camerunezul a cerut-o în căsătorie pe Karina Maria (30 de ani), în anul 2021, în fața Bisericii Sacre-Coeur din Paris. S-au căsătorit legal în vara anului 2023, spre finalul aceluiași an urmând să se bucure de venirea pe lume a primului lor copil.

„Astăzi a fost cel mai frumos moment din viața mea! Mi-am dorit enorm, dar nu am pus presiune pe asta. Sunt șocată și emoționată. Am vrut să urlu când am spus „da”. Bărbatul pe care îl iubesc mai presus de orice, m-a întrebat dacă vreau să fiu cu el pentru totdeauna. Mulțumesc pentru că ești ce ești și pentru că mă iubești așa cum o faci!”, a transmis Karina atunci când a fost cerută în căsătorie, pe rețelele de socializare.

Românca este specializată în artele masajului din anul 2021.