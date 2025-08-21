Tragedie pe Pik Pobeda, cel mai înalt vârf din Munții Tian Shan. Un italian și-a pierdut viața după ce a vrut să salveze o rusoaică rănită

Alpinistul italian Luca Sinigaglia, 49 de ani, a murt în timp ce încerca să salva o colegă aflată în dificultate. Temerarul milanez a fost surprins de o furtună și a murit din cauza edemului cerebral și a hipotermiei.

Luca Sinigaglia, un alpinist milanez cu o pasiune îndelungată pentru marii munți din Asia Centrală, și-a pierdut viața pe Pik Pobeda, cel mai înalt vârf din Munții Tian Shan, la granița dintre Kârgâzstan și China. El a murit în timp ce încerca să salveze o alpinistă aflată în dificultate, care a fost rănită în timpul unei coborâri.

Sinigaglia lucra pentru o companie de securitate cibernetică și avea legături puternice cu Kârgâzstanul și cu munții săi. Și-a pierdut viața în timp ce încerca să o salveze pe Natalia Nagovițina, în vârstă de 47 de ani, o alpinistă rusă care a fost rănită în timp ce cobora de pe vârful Pik Pobeda.

Rusoaica și-a pierdut soțul pe munte

Totul a început pe 12 august, când Natalia Nagovițina a căzut, suferind o fractură la picior. Incapabilă să se miște și cu puțină mâncare și apă, a trebuit să aștepte ajutor. Trei zile mai târziu, pe 15 august, Luca Sinigaglia și alpinistul german Gunter Siegmund au reușit să ajungă la ea, aducându-i elemente de prim ajutor: un sac de dormit, o sobă, mâncare și o mască de oxigen. În timp ce încerca să finalizeze operațiunea de salvare, însă, Sinigaglia a fost surprins de o furtună violentă. Condițiile dure și epuizarea i-au provocat un edem cerebral, agravat de hipotermie.

Trupul lui a rămas într-o peșteră, aflată la 6.800 de metri. Siegmund a fost ulterior spitalizat, în timp ce salvatorii încă încearcă să o salveze pe Nagovițina. În 2021, Nagovițina și-a pierdut soțul, Sergei, pe Khan Tengri, tot în Tian Shan, în urma unui accident vascular cerebral fatal, la aproape 7.000 de metri. Ea a rămas alături de el până la sfârșit, revenind în anul următor pentru a dezveli o placă în memoria sa.

Anunțul morții lui Luca Sinigaglia, dat de sora lui

Vestea trecerii în neființă a lui Sinigaglia a fost confirmată de sora sa, care a mulțumit pe rețelele de socializare celor care au susținut familia: „Sunt sora lui Luca. Le mulțumesc tuturor... cu adevărat... Luca a fost special pentru noi, dar și pentru prietenii lui... a fost un gest care l-a onorat și, din păcate, l-a împiedicat să se întoarcă la noi. Vremea ar trebui să se îmbunătățească pe 19 și ni s-a spus că se organizează recuperarea lui. Facem tot ce putem; am activat toate canalele oficiale”.

Moartea lui Sinigaglia survine în mijlocul unei veri cu câteva evenimente tragice în alpinism. Acum doar câteva săptămâni, Laura Dahlmeier a murit pe vârful Laila din Pakistan.

Germana în vârstă de 31 de ani, surprinsă de o cădere de pietre la doar câteva sute de metri de vârf, a fost grav rănită și nu a putut fi salvată la timp.

Partenerii ei de alpinism și echipele de căutare au confirmat ulterior: campioana olimpică la biatlon a murit imediat după accident.