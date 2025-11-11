Mihai Popescu, vizită surpriză la națională: ce le-a spus ”tricolorilor” înainte de Bosnia – România

Mihai Popescu va lipsi de pe teren în partida cu Bosnia-Herțegovina, din preliminariile Campionatului Mondial 2026, din cauza unei accidentări serioase. Fundașul central s-a rupt de ligament încrucișat la genunchiul stâng în meciul România – Austria, scor 1-0, și a fost supus unei operații.

Chiar dacă se află în perioada de recuperare, Popescu nu a vrut să stea departe de colegii săi și a mers în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru a-i încuraja înainte de meciul crucial de pe 15 noiembrie, de la Zenica, unde Dennis Man și compania vor înfrunta selecționata lui Sergej Barbarez pentru a rămâne în cursa pentru locul secund în grupă.

Mihai Popescu, mesaj pentru colegii de la națională

Fundașul a fost întâmpinat cu aplauze și îmbrățișări de întreg lotul, iar Mircea Lucescu i-a strâns mâna și i-a transmis întreaga susținere. Vizita a fost un moment emoționant pentru “tricolori”, iar Popescu, chiar pentru scurt timp, a mai uitat de dificultățile accidentării și de perioada lungă de indisponibilitate care îl așteaptă.

”Aflat în perioada de recuperare după accidentarea gravă suferită în meciul cu Austria, Mihai Popescu i-a vizitat pe tricolori la antrenament.

Mihai le-a urat succes, iar băieții l-au primit cu aplauze și încurajări.

Continuă să lupți, Mihai! Te așteptăm cât mai curând înapoi pe teren!”, este mesajul publicat de FRF la imaginile în care apare Mihai Popescu.