Ultimul supraviețuitor al echipei care a cucerit prima dată Everestul spune că muntele a devenit aglomerat și murdar

Singurul membru supraviețuitor al expediției de alpinism care a cucerit pentru prima dată Muntele Everest a declarat sâmbătă că cel mai înalt vârf din lume este prea aglomerat și murdar, iar muntele este un zeu care trebuie respectat.

Kanchha Sherpa, în vârstă de 91 de ani, a fost unul dintre cei 35 de membri ai echipei care i-a dus pe neozeelandezul Edmund Hillary și pe ghidul său sherpa Tenzing Norgay în vârful de 8.849 de metri, la 29 mai 1953.

"Ar fi mai bine pentru munte să se reducă numărul de alpiniști", a declarat Kanchha într-un interviu acordat sâmbătă la Kathmandu: "În momentul de față, există întotdeauna o mare mulțime de oameni pe vârf", potrivit yahoo.com.

De la prima cucerire, vârful a fost escaladat de mii de ori și devine tot mai aglomerat în fiecare an. În timpul sezonului de alpinism din primăvara anului 2023, 667 de alpiniști au escaladat vârful, dar acest lucru a adus mii de oameni de sprijin în tabăra de bază între lunile martie și mai.

Au existat îngrijorări cu privire la numărul de oameni care locuiesc pe munte luni întregi, generând gunoaie și deșeuri, dar autoritățile nu au planuri de a reduce numărul de permise pe care le eliberează alpiniștilor.

Există reguli care îi obligă pe alpiniști să își aducă jos propriile gunoaie, echipamente și tot ceea ce transportă pe munte, altfel riscă să își piardă depozitul, însă monitorizarea nu a fost foarte eficientă.

"Este foarte murdar acum. Oamenii aruncă cutii de conserve și ambalaje după ce au mâncat. Cine le va strânge acum?". a spus Kanchha. "Unii alpiniști își aruncă pur și simplu gunoiul în crevasă, care ar fi ascuns în acel moment, dar în cele din urmă va curge până la tabăra de bază pe măsură ce zăpada se topește și le duce în jos".

Pentru șerpași, Everestul este Qomolangma sau zeița mamă a lumii și este venerat de comunitatea lor. În general, aceștia efectuează ritualuri religioase înainte de a urca pe vârf.

"Ei nu ar trebui să murdărească muntele. Este cel mai mare zeu al nostru și nu ar trebui să murdărească zeii", a spus el "Qomolangma este cel mai mare zeu pentru sherpași, dar oamenii fumează și mănâncă carne și o aruncă pe munte".

Kanchha era doar un tânăr când s-a alăturat expediției Hillary-Tenzing. A fost unul dintre cei trei șerpași care au mers în ultima tabără de pe Everest, alături de Hillary și Tenzing. Nu au putut merge mai departe pentru că nu aveau permis.

Au auzit pentru prima dată la radio despre ascensiunea reușită, iar apoi s-au reunit cu cei doi din vârf în tabăra 2.

"Ne-am adunat cu toții la Tabăra 2, dar nu exista alcool, așa că am sărbătorit cu ceai și gustări", a spus el. "Apoi am strâns tot ce am putut și am cărat până la tabăra de bază".

Traseul pe care l-au deschis de la tabăra de bază până în vârf este încă folosit de alpiniști. Doar secțiunea de la tabăra de bază până la tabăra 1 peste instabila cascadă de gheață Khumbu se schimbă în fiecare an.

Kanchha are patru copii, opt nepoți și o strănepoată de 20 de luni. El locuiește cu familia în satul Namche, la poalele Muntelui Everest, unde familia conduce un mic hotel care se adresează drumeților și alpiniștilor.