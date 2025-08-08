Kosovarii i-au dat peste nas lui Becali, după ce patronul „s-a fălit” cu FCSB și a ironizat fotbalul din provincia sârbească

FCSB a învins-o cu mari emoții pe KF Drita, scor 3-2, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, însă victoria la limită nu l-a scutit pe Gigi Becali de ironiile presei din Kosovo.

Jurnaliștii i-au răspuns patronului roș-albastru după ce acesta și-a subestimat adversara înaintea duelului. Înainte de meci, Gigi Becali era convins că Drita nu poate pune probleme echipei sale: „Nu poate să te scoată Drita. Dacă te scoate, înseamnă că e vorba de ghinion. Dar cât ghinion să ai?", spunea omul de afaceri.

Chiar dacă a avut emoții, Gigi Becali a rămas încrezător și după meci, susținând că echipa sa a controlat jocul în totalitate. „Cum a arătat jocul în prima repriză? Mingea a fost doar la noi. Drita a dat un gol din noroc, mingea a fost doar la noi. Ce emoții să ai? A, că e posibil să te scoată dacă iei goluri la mișto, da... Dar nu aveam emoții că nu vom marca. La 1-2 am zis că jucăm calificarea acolo!", a transmis Gigi Becali.

„Kosovo nu are fotbal pentru Gigi Becali!”

Replica a venit după ce campioana din Kosovo a condus o mare parte din meci. Jurnaliștii de la publicația Botasot au preluat cu ironie declarația patronului de la FCSB și au titrat sugestiv. „Kosovo nu are fotbal pentru Gigi Becali, dar Drita aproape a lăsat echipa românească fără cuvinte", au scris aceștia, continuând pe același ton: „Drita a dat dovadă de multă inimă la București, dar norocul i-a întors spatele și a suferit o înfrângere împotriva Stelei (n.r. FCSB), 2-3. O înfrângere minimă pentru campioana din Kosovo, dar una care dă încredere pentru retur!".

Optimismul este cuvântul de ordine în tabăra adversă. Cei de la Telegrafi sunt convinși că soarta calificării nu este încă jucată și că totul se va decide la Priștina. „Eșecul din tur poate fi întors în retur, unde Drita poate obține o victorie istorică pentru a-și asigura calificarea. În România s-a pierdut la limită, dar totul este deschis la Priștina!", au transmis jurnaliștii.

„Drita își propune să întoarcă scorul la Priștina”

FCSB speră la calificarea în play-offul Europa League, după ce a trecut de tur, cu mari emoții. Rivala nu sa lasă mai prejos, astfel că Drita își propune, de asemenea, victoria în manșa retur. După ce au condus cu 2-0 în prima repriză, dar au fost întorși miraculos de către roș-albaștrii, fotmația din Kosovo nu dorește să mai repete umilința.

„Cei 15.000 de spectatori au sărbătorit victoria, dar Drita își propune să întoarcă scorul la Priștina peste o săptămână, unde se așteaptă să fie susținută de un număr mare de spectatori!”, au relatat și cei de la Koha.

Rămâne de văzut care dintre cele două echipe va reuși să-și impună jocul și să obțină victoria săptămâna viitoare. FCSB pornește cu un avantaj psihologic important după succesul de joi seară, dar Drita este hotărâtă să răstoarne situația și să demonstreze de ce a ajuns să lupte pe această scenă europeană. Miza este una extrem de ridicată, iar duelul dintre campioana României și reprezentanta Kosovo promite un spectacol intens.

Partida retur dintre FCSB și Drita se va desfășura pe stadionul Fadil Vokrri din Priștina, pe data de 14 august, de la ora 21.00.