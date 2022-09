Tiafoe, mentalitate de american: Cum l-a bătut pe Nadal la US Open

Rafael Nadal (Spania, 36 de ani, 3 ATP) a jucat în toate cele patru Grand Slam-uri din 2022 și, dacă în primele două, la Australian Open și French Open, a fost invincibil, la ultimele două întreceri majore ale anului lucrurile n-au mers, așa cum și-ar fi dorit.

La Wimbledon, ibericul a fost nevoit să se retragă, înaintea semifinalei cu Kyrgios, doborât de probleme medicale, iar la US Open a înregistrat cel mai slab rezultat din 2016 încoace. Pentru că, în noaptea de luni spre marți, s-a oprit, în optimi, după un meci de 3 ore și 32 de minute cu americanul Frances Tiafoe (24 de ani, 26 ATP).

Așadar, brusc, din postura unui jucător despre care se vorbea foarte puțin, Tiafoe a devenit vedeta serii, la New York, dar și revelația turneului. Mai ales că succesul obținut în patru seturi cu Nadal (6-4, 4-6, 6-4, 6-3) l-a propulsat, în premieră, în sferturile US Open. De remarcat că, până la succesul de la US Open, Tiafoe cedase precedentele două întâlniri cu Nadal:

*2019 (Madrid, zgură): 6-4, 6-3 Nadal

*2019 (Australian Open, hard): 6-3, 6-4, 6-2 Nadal

Acum însă, Tiafoe a făcut un meci memorabil și, după victoria sa uriașă, a explicat cheia succesului într-o confruntare în care, în mod clar, a pornit cu șansa a doua.

Ce a spus Frances Tiafoe?

*Am jucat destul de bine astăzi. Am intrat în arenă convins fiind că îl pot învinge. Mă ajută faptul că am jucat împotriva lui de câteva ori. Nu ne-am mai întâlnit de câțiva ani. Sunt diferit acum, sunt un jucător complet diferit. Îi vezi pe toți acești jucători tineri împotriva lui Rafa, Federer, Djokovici, te întrebi: Voi putea spune vreodată că i-am învins pe vreunul dintre ei?. Astăzim am încercat să o fac.

*E un lucru pe care îl pot spune copiilor și nepoților mei. L-am învins pe Nadal! Sper că nu voi mai juca împotriva lui, dar dacă se va întâmpla, să se termine cu o victorie. În celelalte ocazii, am renunțat foarte devreme la serviciul meu. În meciurile precedente, nu mi-am dat cu adevărat o șansă.

*În dimineața întâlnirii, nu m-am gândit deloc la meci. M-am trezit destul de relaxat, cu dorința de a juca tenis și de a face un pas mai departe, mai ales că, în ultimii trei ani, am rămas în turul patru.

*E vorba despre capacitatea mentală aici. Rafa e acolo la fiecare punct. A știut cum să mă țină în joc. Știu de ce sunt capabil. Nu simt nicio presiune. Simt că n-am nimic de demonstrat. Sunt aici să joc un tenis grozav și să mă bucur de el, după cum puteți vedea. N-aș fi vrut să-l fi înving pe Rafa în altă parte, poate doar pe Terenul Central de la Wimbledon.