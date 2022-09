Panică la US Open: Nadal, accidentare bizară. Și-a spart nasul cu racheta VIDEO

În setul patru, la scorul de 3-0, în urma unui rever, racheta spaniolului a lovit suprafața de joc și i-a sărit direct în nas. Spaniolul s-a oprit imediat, solicitând time-out medical pentru a opri sângerarea și pentru a primi îngrijiri.

„Sunt în regulă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată cu o rachetă de tenis, dar am mai pățit-o cu o crosă de golf”, a dezvăluit Rafa Nadal, în interviul oferit imediat după terminarea meciului. „Mă gândeam că trebuie să joc ceva mai bine, a fost foarte dificil pentru că nu simțeam terenul, nu mă simțeam în meci.

Cred că a fost unul dintre cele mai slabe starturi de meci din cariera mea. Au fost momente grele, dar știam că așa ceva se poate întâmpla. Vreau să le mulțumesc celor din tribune pentru sprijin, cu ajutorul lor am revenit în partidă.

Am rămas pozitiv, m-am gândit că meciul e lung și trebuie să pun mingile în teren. Am avut și noroc pentru că el a greșit mult în setul secund. Apoi, am preluat controlul și am câștigat, dar nu am făcut un meci bun”, a declarat spaniolul.

Rafa îl va întîlni în turul III la US Open pe francezul Richard Gasquet. Ibericul a câștigat turneul newyorkez de 4 ori, în 2010, 2013, 2017 și 2019.