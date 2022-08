Vaccinul a „infectat“ o rivalitate sportivă fabuloasă: McEnroe, virulent după ce i s-a întâmplat lui Djokovici

În ultimii doi ani, s-a tot spus că vaccinarea s-a politizat. Acum, avem și o ultima confirmare, în acest sens. Practic, vorbim despre un subiect care a depășit granițele medicale.

Pentru că inclusiv doctorii și profesorii universitari din SUA au ajuns să critice o situație ilogică, și anume, diferențierea care se face între nevaccinații americani și cei străini. Primii sunt scutiți de restricții, în timp ce străinii nici nu pot călca pe teritoriul Statelor Unite! Iar asta într-un moment în care s-a dovedit științific: vaccinul nu oprește transmisia SARS-CoV-2. De aceea, faptul că Novak Djokovici (Serbia, 35 de ani, 6 ATP) a ratat încă un Grand Slam, din cauza refuzului vaccinului pentru COVID-19, după Australian Open, a stârnit reacții vehemente. De departe, cel mai vocal contestatar al acestei situații a fost americanul John McEnroe (63 de ani), fost lider ATP, cu șapte trofee de Grand Slam în palmares, la simplu. Iar McEnroe și-a folosit vizibilitatea mediatică, în calitate de expert și comentator, pentru a ataca, în mod repetat, excluderea lui Djokovici de la US Open 2022. Inclusiv acum, după startul turneului, „Johnny Mac“ s-a referit la această poveste, când a fost rugat să analizeze lupta fascinantă pentru supremație în clasamentul all-time al trofeelor de Grand Slam.

„E clar că Rafa Nadal a avut de câștigat după ce i s-a întâmplat lui Djokovici. Chiar și așa însă, cine poate nega faptul că Novak poate rămâne la cel mai înalt nivel încă doi, trei ani? E clar că băieții ăștia (n.r. – Federer, Nadal și Djokovici) au fost mult peste toți ceilalți. Cum Federer e accidentat de mult, rivalitatea Nadal – Djokovici devine și mai interesantă“, a spus McEnroe.

Acesta a făcut și un pronostic îndrăzneț, într-un moment în care Nadal are un trofeu major peste Djokovici și poate mări distanța la două trofee, dacă se va impune și la New York. „Și dacă Nadal va câștiga US Open, eu cred că Djokovici poate cuceri încă trei, patru titluri majore. Nu e imposibil nicidecum. Ceea ce înseamnă că poate ajunge la un total de 25 de Grand Slam-uri“, a adăugat fostul lider mondial.

Și, totuși, McEnroe a ținut să precizeze că, în această luptă fascinantă, presiunea e mult mai mare acum pe Djokovici: „Numai faptul că a rămas deja în urma lui Nadal e o chestiune care îl va afecta mental pe Novak. Apoi, faptul că s-a tot antrenat, în ultimele cinci, șase luni, neștiind când și unde poate ajuta, e un alt factor de stres. De pildă, după expulzarea din Australia, eu cred că i-au trebuit vreo trei, patru luni ca să se restabilească mental“.

Clasamentul turneelor de Grand Slam, la băieți

1. Rafael Nadal (36 de ani) – 22 de trofee

2. Novak Djokovici (35 de ani) – 21 de trofee

3. Roger Federer (41 de ani) – 20 de trofee