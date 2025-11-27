Tenis de masă: Iulian Chiriță și-a asigurat două medalii la Mondialele de juniori de la Cluj-Napoca

Jucătorul român Iulian Chiriță și-a asigurat două medalii în probele de dublu, miercuri, la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca.

La dublu mixt în întrecerea juniorilor Under-19, Chiriță și galeza Anna Hursey au trecut în sferturi de francezii Flavien Coton/Leana Hochart cu 3-2 (11-13, 11-9, 11-13, 13-11, 11-8), iar în semifinale au învins japonezii Ryuusei Kawakami/Sachi Aoki, cu 3-1 (11-6, 1-11, 11-5, 12-10), potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă. Vineri, în finală, Chiriță și Hursey vor întâlni chinezii Hechen Li/Yuxuan Qin.

În proba masculină de dublu, Iulian Chiriță și portughezul Tiago Abiodun s-au calificat în semifinale, unde vor înfrunta japonezii Ryuusei Kawakami/Kazuki Yoshiyama, tot vineri.

Chiriță și Abiodun au învins în optimi cuplul Alan Kurmangaliev (Kazahstan)/Benyamin Faraji (Iran) cu 3-0 (11-5, 13-11, 12-10), iar în sferturi s-au impus în fața indienilor Ankur Bhattacharjee/Abhinandh Pradhivadhi (India) cu 3-0 (11-2, 11-6, 12-10).

În alt meci din optimi, Dragoș Bujor și polonezul Rafal Formela au pierdut în fața taiwanezilor Guan-Hong Kuo/Hsien-Chia Hsu cu 1-3 (9-11, 11-7, 11-13, 9-11).

La junioare Under-19, în optimi, Alesia Sferlea și poloneza Karolina Holda s-au înclinat în fața perechii Lilou Massart (Belgia)/Maria Berzosa (Spania) cu 1-3 (9-11, 9-11, 12-10, 5-11), iar Bianca Mei-Roșu și slovena Sara Tokic au cedat în fața japonezelor Sachi Aoki/Yuna Ojio cu 0-3 (8-11, 4-11, 3-11).

La Under-15, în proba de dublu masculin, Andrei Țîbîrnă și Raul Creucu au pierdut în optimi în fața italienilor Francesco Trevisan/Danilo Faso cu 1-3 (11-9, 5-11, 9-11, 8-11).

La feminin, Patricia Stoica și cehoaica Hanka Kodet au fost învinse în sferturi de chinezoaicele Qihui Zhu/Ziling Liu cu 3-0 (11-9, 11-4, 11-4), după 3-0 (11-9, 11-9, 11-7) cu cuplul Sum Lok Yuen/Yee Lam Yeung (Hong Kong).

Maya Madar și austriaca Mariia Lytvyn au pierdut în optimi în fața perechii algeriene Jade Morice/Tania Morice cu 0-3 (5-11, 11-13, 7-11).