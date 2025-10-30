search
Erling Haaland a dezvăluit băutura care îl face atât de puternic. Lichidul nu se găsește în comerț

Erling Haaland, atacantul norvegian de la Manchester City, este protagonistul documetarului „O zi din viața unui fotbalist profesionist”, publicat pe canalul pe YouTube.

Haaland are o forță de invidiat, fiind o adevărată „mașină de goluri”
Nordicul a reușit să nască o întreagă dezbatere în Anglia, după ce a dezvăluit că obișnuiește să bea câte un pahar cu lapte crud nepasteurizat: unul dimineața și altul în a doua parte a zilei. Este rutina lui de dinainte și de după antrenament.

Cu toate că este legală comercializarea acestui tip de lapte, nu se găsește de cumpărat în magazine, iar asta a născut discuții aprinse în Insulă. 

Pentru mine este un super-aliment. Face bine atât stomacului meu, cât și pielii. Dar și pentru mușchii mei este deosebit de important, de aceea îl beau. Mă face mai sănătos și mă ajută, și nu puțin, să-mi mențin corpul la cote maxime”, a spus Haaland, cunoscut pentru faptul că are grijă sporită de corpul său.

