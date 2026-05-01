Un val de indignare s-a ridicat în Norvegia și îl vizează pe atacantul Erling Haaland (25 de ani), jucătorul echipei engleze de fotbal Manchester City. Indignarea a pornit de la prezența acestuia într-o reclamă.

Atacantul i-a înfuriat la culme pe conaționalii săi, după ce a devenit protagonistul unui spot publicitar la o cunoscută marcă de bere.

O furtună de proteste s-a abătut asupra starului de la City, acuzat că a acceptat să facă reclamă la alcool, în timp ce în interviuri promovează un stil de viață sănătos.

Asta nu este totul. În Norvegia există o lege dură care interzice publicitatea la orice băutură alcoolică, inclusiv la bere, chiar dacă în unele țări este socotită un aliment.

Erling apare într-un spot care promovează fabrica de bere Budweiser, care este sponsor principal la Mondialul american, acolo unde Norvegia s-a calificat, lăsând acasă Italia.

În afara atacantului nordic, în reclamă mai apar tatăl său, Alfie, fost fotbalist, și antrenorul german Jurgen Klopp.

Anumite asociații naționale din Norvegia i-au bătut public obrazul, în condițiile în care atacantul este un simbol nu doar în fotbal.

Prima persoană care s-a ridicat împotriva lui Haaland a fost Hanne Cecilie Widnes, de la un ONG pentru prevenirea consumului de droguri: „E grav că Haaland nu realizează cât de rău face pentru copii și tineri. E o situație foarte dificilă și tristă. Cred că federația ar trebui să intervină”.

Pe Erling l-a urecheat și Inger Lisa Hansen, de la organizația Actis, care se ocupă cu limitatea pagubelor cauzate de alcool: „Cred că e ciudat că o persoană atentă cu propria sănătate, așa cum este Haaland, alege să reprezintă o marcă de alcool. Nu este vorba să interzicem persoanelor să bea bere în timp ce privesc o partidă de fotbal, ci faptul că eroul nostru sportiv face reclamă la un produs dăunător”.