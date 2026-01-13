CFR Cluj vinde tot, ca să supraviețuiască. Formația din Gruia rămâne cu poarta goală în plină iarnă

Portarul Otto Hindrich (23 de ani) a plecat din cantonamentul celor de la CFR Cluj pentru a semna contractul cu Legia Varșovia.

Otto Hindrich va deveni în scurt timp al treilea titular incontestabil vândut în acestă iarnă de ardeleni, după Louis Munteanu și Lindon Emerllahu.

Otto Hindrich a plecat din cantonamentul celor de la CFR Cluj, din Oliva Nova, pentru a face vizita medicală și a semna contractul cu Legia Varșovia. După ce va semna înțelegerea, va merge direct în Marbella, acolo unde se află fosta echipă a lui Edward Iordănescu.

Surse autorizate GSP.ro spun că este vorba despre un transfer definitiv, iar ardelenii se vor alege cu 800.000 de euro. De asemenea, clubul lui Varga păstrează și procente dintr-un viitor transfer. Inițial, polonezii doreau doar un împrumut.

Hindrich este produsul celor de la CFR Cluj și a adunat 78 de partide în tricoul ardelenilor. Are în palmares două titluri de campion al României. Este cotat la 1.3 milioane de euro pe transfermarkt.com.

Acum, clujenii încearcă să îl aducă înapoi pe Mihai Popa, care a mai jucat pentru CFR între august 2024 și iunie 2025. Fusese împrumutat de ardeleni de la Torino, actualul său club, însă nu a reușit să se impună. A apărat în doar 13 partide. A mai jucat pentru FC Voluntari, Astra Giurgiu, Farul și Rapid. Octavian Vâlceanu, Rareș Gal, Marc Filip sunt cei 3 portari din lotul condus de Daniel Pancu.

Fosta echipă a lui Iordănescu traversează un sezon extrem de slab. După 18 etape, se clasează pe un loc rușinos, 17, cu 19 puncte.

Suporterii celui mai titrat club din Polonia sunt foarte supărați pe faptul că echipa lor ocupă un loc retrogradabil.

Jucătorii plecați de la CFR Cluj în această iarnă

Louis Munteanu (vârf) - la DC United, pentru 5,9 milioane de euro sumă fixă, plus 2,55 sub formă de bonusuri

Kurt Zouma (fundaș centra) - liber de contrat

Lindon Emmerlahu (mijlocaș central) - la Polissya, pentru 1,5 milioane de euro

Marcus Coco (fundaș dreapta) - la Hapoel Tel Aviv, liber de contract

Iacopo Gernigoi (vârf) - la Virtus Verona, liber de contract

Jucătorii ajunși la CFR Cluj în această iarnă