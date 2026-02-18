CFR și-a găsit antrenor pentru următorii ani. Patronul din Gruia a dat dispoziție să fie parafat contractul

CFR Cluj se pregătește să bată palma cu Daniel Pancu (48 de ani) pentru o colaborare pe mai mulți ani, după ce patronul Ioan Varga ar fi decis să nu mai aștepte finalul sezonului în curs. Mai sunt trei etape de jucat din sezonul regular.

Mutarea vine pe fondul parcursului impecabil din ultimele etape și reprezintă un semnal clar de stabilitate pentru banca tehnică din Gruia.

Pancu a preluat echipa pe 30 octombrie, semnând atunci un acord pe șase luni, valabil până la finalul actualei stagiuni. Înțelegerea includea o clauză de prelungire automată, condiționată de atingerea obiectivelor sportive.

Totuși, conducerea ardelenilor nu mai dorește să aștepte verdictul sezonului, fiind cucerit de fostul selecționer de latineret.

Surse din interiorul clubului susțin că Ioan Varga le-a transmis colaboratorilor săi că vrea ca noul contract să fie parafat cât mai rapid.

Potrivit gsp.ro, CFR Cluj îi pregătește lui Pancu un nou acord care ar urma să acopere sezoanele 2027–2028 și 2028–2029, cu clauze financiare și prime consistente legate de rezultate.

Patronul clubului a confirmat informația. „Sunt extrem de bucuros că l-am ales pe Pancu! Face o treabă extraordinară. Îmi doresc să îi prelungesc de acum contractul, fără să mai așteptăm să vedem dacă îndeplinește obiectivele.

La vară întărim și mai mult echipa și ne batem la titlu încă de la început! Vreau să îl avem pe Pancu și din sezonul viitor la CFR!”, a declarat Ioan Varga.

Trage tare pentru păstrarea trofeului în Cupa României

CFR este pe loc de play-off în Superligă și este califficată în Cupa României, fiind deținătoarea trofeului.

În cursa pentru trofeu au mai rămas Universitatea Craiova, Dinamo București, CFR Cluj, Universitatea Cluj, FC Argeș, FC Hermannstadt, Gloria Bistrița și Metalul Buzău.

Primul joc din sferturile de finală se dispută luni, 3 martie, când Universitatea Cluj primește vizita celor de la Hermannstadt, de la ora 19:00.

Ziua de miercuri, 4 martie, aduce două confruntări: de la 17:30 se joacă FC Argeș vs Gloria Bistrița, iar de la ora 20:30, Universitatea Craiova vs CFR Cluj.

Ultima partidă din program este programată joi, 5 martie, de la 20:00, când Dinamo joacă acasă cu Metalul Buzău.