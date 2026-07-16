Spania vs. Argentina, finală de foc la CM 2026: 50 de milioane de dolari pentru campioană și show tip Super Bowl la pauză

Finala Cupei Mondiale 2026, în care se vor înfrunta Spania și Argentina, nu va decide doar câștigătoarea celui mai important trofeu din fotbal, ci și beneficiara celui mai mare premiu financiar oferit vreodată de FIFA. Echipa care va ridica trofeul va încasa nu mai puțin de 50 de milioane de dolari, un record absolut în istoria competiției.

Pentru ediția din 2026, FIFA a pus la bătaie un fond total de premiere în valoare de 727 de milioane de dolari, cu aproape 50% mai mare decât cel al Cupei Mondiale din Qatar 2022. Toate selecționatele calificate au primit câte 9 milioane de dolari pentru simpla participare, iar recompensele financiare au crescut odată cu fiecare fază depășită.

Echipa învinsă în finală va fi recompensată cu 33 de milioane de dolari, în timp ce formațiile clasate pe locurile trei și patru vor încasa 29, respectiv 27 de milioane de dolari. Și echipele eliminate în fazele precedente vor beneficia de premii consistente, de la 19 milioane de dolari pentru sferturile de finală până la 11 milioane de dolari pentru cele eliminate în șaisprezecimi.

Noile recompense depășesc considerabil recordurile stabilite la edițiile anterioare. Argentina a primit 42 de milioane de dolari după cucerirea titlului mondial în 2022, iar Franța a încasat 38 de milioane de dolari pentru triumful obținut la Cupa Mondială din 2018.

Finala CM 2026 va avea, în premieră, un show la pauză inspirat de Super Bowl

Finala Cupei Mondiale 2026 va marca o premieră istorică și din punct de vedere al spectacolului. FIFA va organiza pentru prima dată un show muzical în pauza meciului, după modelul celebrului spectacol de la Super Bowl.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Global Citizen, iar direcția artistică este coordonată de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Spectacolul este programat să dureze aproximativ 11 minute, însă pauza meciului ar putea fi extinsă până la aproape 20 de minute pentru montarea și demontarea scenei. Pe scena amplasată pe MetLife Stadium sunt așteptați să urce artiști de renume internațional, printre care Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay, BTS, Burna Boy, alături de corul PS22 Chorus și dirijorul Gustavo Dudamel.

Show-ul va fi transmis în întreaga lume și va avea și o componentă caritabilă. Prin intermediul FIFA Global Citizen Education Fund, organizatorii își propun să strângă fonduri pentru proiecte dedicate accesului copiilor la educație și la practicarea fotbalului. Finala Cupei Mondiale rămâne unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive de pe planetă, cu o audiență estimată la peste un miliard de telespectatori.