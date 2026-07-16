Argentina riscă sancțiuni din partea FIFA după un mesaj politic afișat la semifinala cu Anglia

Naționala Argentinei riscă sancțiuni disciplinare din partea FIFA, după ce jucătorii au afișat un banner cu mesaj politic la finalul semifinalei Cupei Mondiale câștigate împotriva Angliei, relatează BBC.

După victoria cu 2-1 obținută la Atlanta, fotbaliștii argentinieni au sărbătorit pe teren ținând un banner pe care scria „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Malvine sunt ale Argentinei”), o referire la disputa de suveranitate dintre Argentina și Marea Britanie privind Insulele Falkland.

Mesajul ar putea încălca regulamentele FIFA

Potrivit BBC, FIFA interzice manifestările cu caracter politic în timpul competițiilor organizate sub egida sa.

Nu este pentru prima dată când Argentina este sancționată pentru un astfel de gest. În 2014, Federația Argentiniană de Fotbal a fost amendată cu 20.000 de lire sterline după ce jucătorii au afișat același mesaj înaintea unui meci amical cu Slovenia. La acea vreme, FIFA a considerat că gestul a încălcat regulile privind acțiunile politice și conduita echipei.

Secretarul britanic pentru Afaceri și Comerț, Peter Kyle, a calificat bannerul drept „complet nepotrivit” și a spus că se așteaptă ca FIFA să investigheze incidentul.

„Cred că o investigație este inevitabilă, deoarece a fost o încălcare flagrantă a regulilor care interzic activitățile politice în fotbal”, a declarat oficialul pentru BBC.

Disputa privind Insulele Falkland continuă

Insulele Falkland, teritoriu britanic de peste mări situat în Atlanticul de Sud, sunt revendicate de Argentina, care le numește Insulele Malvine.

Cele două state au purtat un război pentru controlul arhipelagului între aprilie și iunie 1982. Conflictul, care a durat 74 de zile, s-a soldat cu moartea a 655 de militari argentinieni și 255 de militari britanici. Trei locuitori ai insulelor și-au pierdut, de asemenea, viața.

Vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a reacționat după meci printr-un mesaj publicat pe rețeaua X, afirmând că semifinala cu Anglia „nu a fost doar un alt meci”.

„Insulele Malvine sunt argentiniene. Au interzis să le aducem pe stadion și au uitat că le purtăm în sânge și în inimă”, a scris aceasta.

Înaintea partidei, Villarruel declarase că semifinala este despre „a-i pune pe invadatori la locul lor”.

Selecționerul a cerut separarea sportului de politică

În contrast cu mesajele transmise după calificare, selecționerul Lionel Scaloni declarase înaintea meciului că fotbalul nu ar trebui amestecat cu politica.

„Realitatea este că acesta este un meci de fotbal. Nu pot amesteca lucrurile, mai ales din respect pentru ceea ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. A fost o perioadă foarte tristă din istoria noastră”, a afirmat tehnicianul.

Semifinala dintre Anglia și Argentina s-a disputat în condiții de securitate sporite, pe fondul sensibilităților istorice dintre cele două țări.