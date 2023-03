Ștefania Bojică visează să joace pentru România: Rezultatul care i-a dat aripi în circuitul WTA

România speră să găsească, pe viitor, o sportivă care, dacă nu va atinge nivelul Simonei Halep (31 de ani), măcar să se apropie de ce au făcut jucătoare precum Irina Begu (32 de ani, 34 WTA) și Sorana Cîrstea (32 de ani, 74 WTA) până în acest moment, în circuitul feminin. Iar speranțe, în acest sens, există, după cum Adevărul a arătat, astăzi, prezentând rezultatul obținut de Giulia Safina Popa.

Iar din spate vin și alte jucătoare cu potențial, Așa cum e și cazul Ștefaniei Bojică (18 ani, 671 WTA) despre care a scris gsp.ro. Luna trecută, în calificările turneului de la Dubai, Ștefania a înregistrat un rezultat mare: 6-3, 7-6 cu Danka Kovinic (68 WTA). Chiar dacă, ulterior, românca a ratat prezența pe tabloul principal, acest succes cu Kovinic i-a dat aripi, după cum a povestit ea.

Ce a spus Ștefania Bojică?

*Meciul câștigat de la Dubai mi-a dat multă încredere că pot juca la nivelul acela și, cu încredere și muncă, pot să ajung unde îmi doresc.

*În perioada următoare, sunt înscrisă la mai multe turnee, probabil încep cu cele de 15k. Am fost deja la un turneu în Franța, la Gonesse, tot de 15k, și încerc și celelalte turnee mai mari, depinde unde intru pe tabloul principal, plus că trebuie să ajung și la antrenament, pregătire fizică.

*Deja nu mai joc turneele de juniorat din ianuarie 2022, chiar dacă încă mai am vârsta care mi-ar da voie să joc, deci nu voi fi la juniori la Roland Garros și Wimbledon, dar sper să ajung foarte curând la aceste turnee ca jucătoare profesionistă.

*Clasare? Aș dori ca până la sfârșit de an să ajung la un clasament mai bun ca cel actual, poate 400. Sa sperăm că voi fi sănătoasă fizic și voi lua totul pas cu pas. Marele meu vis e să fiu în Top 10.

*M-am născut în Emiratele Arabe Unite. Tenisul e un sport individual, dar când sunt cerută sa joc pentru România, vin să joc cu mare plăcere. Am jucat la naționale, la echipe, am calificat echipa României la Mondialele din Turcia în 2021 împreuna cu colegele mele de la U16, am jucat la Europene la U18 în 2022, la Arad, deci joc cu plăcere pentru România.