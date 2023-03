Fenomenul Alcaraz, pur și simplu, încântător: De ce avem de-a face cu un geniu al tenisului

Lumea tenisului se pregătește să-și ia rămas bun de la doi coloși ai circuitului masculin, Rafael Nadal (36 de ani) și Novak Djokovici (35 de ani) după un 2022 care i-a scos „la pensie“ pe Roger Federer (41 de ani) și Serena Williams (41 de ani).

Rafa tocmai a părăsit Top 10 mondial, după 18 ani fără întrerupere în această zonă a clasamentului – ocupă locul 13 ATP, începând de ieri –, iar Djokovici a fost detronat de pe locul 1 ATP de Carlos Alcaraz. Ce-i drept, în cazul sârbului, această coborâre n-are legătură cu forma sa sportivă, ci cu lipsa certificatului de vaccinare, care l-a exclus de la celebra „Sunshine Double“, așa cum se referă la turneele Indian Wells și Miami. Iar Nole a plătit scump această situație, exact ca acum un an, atunci când, în absența sa, Australian Open a fost câștigat de marele său rival, Rafael Nadal.

De această dată, în California, s-a înfăptuit scenariul cel mai nefericit pentru Nole: trofeul a fost cucerit de Carlos Alcaraz (Spania, 19 ani). După o finală dominată de puștiul spaniol: 6-3, 6-2 cu rusul Daniil Medvedev (27 de ani, 5 ATP). Astfel, s-a înregistrat singurul rezultat care îl putea detrona pe Nole din fruntea clasamentului mondial! Sârbul se poate consola cu faptul că a adunat, totuși, 380 de săptămâni în fotoliul de lider până acum, deținând recordul all-time, la acest capitol.

A atins perfecțiunea în California

Revenind la marele învingător, după BNP Paribas Open 2023, acesta a reușit, la rândul său, niște borne istorice. În primul rând, Alcaraz a atins perfecțiunea, la această ediție a turneului de la Indian Wells, cucerind trofeul fără set pierdut, în cele șase partide disputate. Ultimul jucător care realizase așa ceva era Federer, în 2017. De asemenea, potrivit Eurosport, Alcaraz a intrat în clubul select al sportivilor care și-au trecut în CV titlul la „Sunshine Double“. Carlos a triumfat, anul trecut, la Miami, iar acum s-a impus și la Indian Wells. De remarcat că Alacaraz e primul jucător care a atins această performanță, înainte de a împlini 20 de ani.

Poreclit „Noul Nadal“, Alcaraz chiar dă semne că merge pe urmele lui Rafa. CV-ul său, cu opt trofee ATP după 11 finale disputate – are trei trofee Masters 1000, la Miami, Madrid, Indian Wells, plus un Grand Slam, la US Open – confirmă valoarea incontestabilă a spaniolului. Pentru Carlos, urmează turneul de la Miami (21 martie – 2 aprilie), unde e deținătorul trofeului.