Iga Swiatek, sponsorizată de Roger Federer: Poloneza a semnat contractul cu firma de echipament sportiv

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul 1 WTA, a încheiat un parteneriat cu compania de echipament sportiv On din Elveţia, cu care va începe colaborarea din această săptămână la turneul WTA 1.000 de la Miami, transmite Reuters.

Campioana de la Roland Garros şi US Open devine prima jucătoare de tenis care se alătură brandului On, care îl include pe Roger Federer în conducere în calitate de antreprenor.

''A fost foarte inspiraţional pentru mine să-mi dezvolt ideile şi nevoile cu ei, lucrând la echipamentul meu actual şi viitor. Valorile de bază ale On sunt cele care mă leagă de companie'', a spus Swiatek, triplă campioană de Grand Slam într-un comunicat.

Brandul elveţian On, fondat în 2010, l-a cooptat şi pe tenismanul american Ben Shelton (39 ATP), sfertfinalist la Australian Open anul acesta, dar nu a dezvăluit detalii financiare ale contractelor.

Federer a spus că brandul On este încântat să lucreze cu ''Iga şi Ben, care reprezintă viitoarea generaţie a talentului de clasă mondială''. ''Ambii au demonstrat spiritul competitiv de la On şi întruchipează campionii actuali şi viitori ai sportului. Suntem mulţumiţi să-i primim în familia On'', a subliniat Federer.