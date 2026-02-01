„Starul român” face furori în Turcia. Valentin Mihăilă, gol excepțional la prima titularizare sub comanda noului antrenor

Valentin Mihăilă (25 de ani) și-a început anul în forță, marcând primul său gol din 2026 pentru Rizespor, chiar la prima titularizare sub comanda noului antrenor, Recep Ucar.

Până atunci, românul bifase doar câteva minute în primele două meciuri ale anului, 16 cu Goztepe și 30 cu Alanyaspor, dar golul reușit în partida cu Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi, l-a convins pe tehnician să-l includă de la start.

Partida cu Basaksehir, din etapa a 20-a a campionatului Turciei, a început greu pentru echipa românului. Oaspeții au trecut rapid în avantaj, prin Shomurodov, în minutul 19. Rizespor a reușit însă să egaleze chiar înainte de pauză, în prelungirile primei reprize, prin Taha Sahin.

„Starul român a făcut 2-1!”

Repriza a doua a fost una dominată de Rizespor, iar momentul decisiv a venit în minutul 68. Mihăilă a preluat mingea, a pătruns în careu și a șutat puternic cu dreptul de la marginea zonei de pedeapsă, fără speranțe pentru portarul Sengezer, aducând avantajul echipei sale.

„Rizespor nu a reușit să-și păstreze avantajul, după golurile marcate de Sahin și Mihăilă. Starul român a făcut 2-1, dar Rizespor a pierdut totul, după ce Bertug Yıldırım a restabilit egalitatea!”, au transmis jurnaliștii turci.

Cu toate acestea, Mihăilă a fost înlocuit în minutul 73

Fericirea celor de la Rizespor a fost de scurtă durată, deoarece gazdele au restabilit egalitatea în minutul 74, prin golul lui Bertug Yildirim. Partida s-a încheiat 2-2, iar echipa lui Valentin Mihăilă a urcat pe locul 11 în clasament, cu 20 de puncte după 20 de etape. Basaksehir se află acum pe poziția a 6-a, cu 30 de puncte.

Până acum, Mihăilă a evoluat în 12 meciuri în acest sezon pentru Rizespor, reușind să înscrie de 4 ori și să ofere o pasă de gol. Următoarea provocare pentru formația românului va fi în Cupa Turciei, pe 3 februarie, împotriva echipei Beyoglu Yeni Carsi.