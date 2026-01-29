search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Olandezii s-au cam săturat de neputința lui Man. Internaționalul român, oaia neagră a meciului cu Bayern Munchen

Jurnaliștii din Olanda nu au fost deloc încântați de jocul prestat de Dennis Man (27 de ani) în meciul PSV Eindhoven - Bayern Munchen, scor 1-2, în urma căruia echipa internaționalului român în vârstă de 27 de ani a părăsit Liga Campionilor. Și se pare că și conducerea clubului și-a terminat răbdarea cu Man, care alternează evoluțiile bune cu unele dezamăgitoare.

Dennis Man continuă evoluțiile șterse de la Parma FOTO EPA

Românul a început miercuri titular în banda dreaptă a atacului olandez, însă prestația lui a fost sub media echipei. A reușit să se facă remarcat de foarte puține ori, lucru care l-a îndemnat pe antrenorul Peter Bosz să îl schimbe la pauză cu un belgian de 18 ani, Noah Fernandez.

Cei de la Voetbal Zone, un cotidian de sport important din Olanda, i-au dat lui Dennis Man doar nota 5, cea mai mică din echipa lui, alături de Paul Wanner. Aceștia au rezumat jocul lui Man în câteva cuvinte: „Peter Bosz a decis să intervină la pauză, înlocuindu-l pe Dennis Man, care pierduse frecvent posesia mingii, cu talentatul Noah Fernandez. PSV a început repriza secundă în forță, dar a primit gol după aproximativ o oră de joc”.

Astfel, Dennis Man încheie sezonul european cu 8 meciuri jucate în Liga Campionilor. A marcat de două ori, ambele goluri fiind înscrise în victoria de răsunet a lui PSV, 6-2 cu Napoli. Olandezii au încheiat grupa unică din Ligă pe locul 28, cu 8 puncte. O remiză cu Bayern i-ar fi dus în play-off.

Om de bază la naționala României, Dennis Man a ajuns la PSV Endhoven în vară, când a fost transferat de la Parma în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro. A adunat în acest sezon 24 de meciuri, timp în care a reușit 6 goluri și 6 pase decisive.

