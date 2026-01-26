Mircea Lucescu vrea să se caute în străinătate. Doctorii români l-au trimis acasă, să pregătească barajul cu Turcia

Mircea Lucescu (80 de ani) pare să fi trecut cu bine peste cumpăna medicală care l-a trimis pe patul de spital. Selecționerul naționalei de fotbal a României a fost externat astăzi, însă va fi în continuare monitoriat atent de medici.

Internat inițial pentru o tulburare de ritm cardiac, Mircea Lucescu a revenit marțea trecută în spital, după ce a contractat o gripă rebelă, cu febră de peste de 39 de grade.

Totodată, Lucescu analizează varianta de a merge în străinătate, pentru a fi supus unui set complet de investigații, scrie gsp.ro.

Problemele selecționerului au debutat înainte de Revelion, motiv pentru care nu a mers să vadă echipele românești în cantonamentul din Antalya, așa cum s-a întâmplat anul trecut.

„Il Luce” pregătește în amănunt meciul cu Turcia, de pe 26 martie (Istanbul), din semifinala barajului pentru accederea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă va trece de Turcia, România va juca în finala pentru CM cu învingătoarea meciului Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

La turneul dinal, România va juca în Grupa D a Mondialului. Adversare ar fi SUA (una dintre țările organizatoare), Australia și Paraguay.