Sportiva milionară care a dat anunț că își caută iubit a dezvăluit ce s-a întâmplat după inedita acțiune

Canadianca Leylah Fernandez, care la numai 22 de ani a câștigat 6,7 milioane de dolari în carieră, a surprins când a făcut un anunț inedit, invitând doritorii să o contacteze în vederea legării unei relații. Bineînțeles că jucătoarea de tenis a primit mii de propuneri, iar norocosul s-a dovedit a fi un conațional de-al tinerei sportive.

Jucătoarea a anunțat înaintea turneului de la Washington că vrea să cunoască pe cineva în Montreal, la Rogers Cup, încurajând persoanele dornice de o întâlnire să îi scrie. Ea a primit cereri și de la bărbați din alte țări, dar a ales să iasă la întâlnire doar cu un conațional. Un mesaj de la un băiat i-a captat atenția și a decis să-i acorde acestuia o șansă, după ce s-a consultat cu părinții ei.

Leylah Fernandez și tânărul s-a întâlnit deja de două ori

Leylah Fernandez s-a întâlnit deja de două ori cu alesul ei și a dezvăluit mai multe detalii despre „tipul drăguț”: „M-am distrat de minune cu el. A fost amuzant, drăguț. A fost puțin greu pentru că mulți dintre tipii care mi-au trimis mesaje erau din alte țări, așa că voiau să vină cu avionul să mă întâlnească. Așa că mi-am zis că nu le voi face asta.

Primul lui mesaj mi-a atras atenția… L-am urmărit puțin și e real. Așa că am mai așteptat o zi și apoi am dat peste el, iar mesajul lui mi-a atras atenția. L-am întrebat: «Ai văzut măcar videoclipul meu?». Și el a zis: «Nu, nu l-am văzut». Am cerut și părerea familiei și a membrilor echipei să mă asigur că sunt de acord. A fost și o a doua întâlnire și ținem legătura, așa că vom vedea”, a dezvăluit Leylah Fernandez, pentru Tennis Channel.