Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
Reacția și învățăturile lui Ion Țiriac, după ce a fost depășit în clasamentul celor mai bogați români

Publicat:

La 86 de ani, Ion Țiriac este cel mai cunoscut miliardar român. Totuși, după o lungă perioadă în care a fost lider în clasamentul celor mai bogați români, el a fost depășit de doi informaticieni, Ion Stoica (60 de ani) și Matei Zaharia (40 de ani), profesori și cofondatori ai companiei Databricks din SUA. La câțiva pași în spatele fostului jucător de tenis se află Dragoș Pavăl, coproprietarul Dedeman.

Ion Țiriac și relația sa cu banii. Foto EPA EFE
Ion Țiriac și relația sa cu banii. Foto EPA EFE

În acest context, Ion Țiriac a vorbit zilele trecute despre bani, dar și despre faptul că, în ciuda averii sale impresionante, a reușit să rămână cu picioarele pe pământ. „Oricine poate face tot ce vrea în viață atât timp cât are picioarele pe pământ, are contact cu realitatea şi rămâne în contact cu această realitate tot timpul vieții. Dacă în fiecare dimineață te uiţi în oglindă şi spui că astăzi ai făcut tot ce ai putut, dar trebuie să fac puţin mai mult decât ieri, atunci sigur ai făcut un pas înainte”, a spus acesta în emisiunea „Visul românesc - Succes american”, realizată de Mădălina Bălan la Antena Stars.

Secretul vieții, în accepțiunea lui Ion Țiriac

Ion Țiriac afirmă că adevăratul secret al vieții este să accepți atât lucrurile bune, cât și pe cele rele: „Dacă îţi vezi lungul nasului şi apreciezi ceea ce ţi se întâmplă, atât lucrurile pozitive, cât şi negative, acesta este tot secretul vieţii. Niciodată nu există doar zile cu soare. Există şi ploaie, şi ger. Niciodată să nu te aştepţi că plouă din cer, de undeva. Ceea ce faci cu mâinile tale rămâne personal şi bine făcut. Dacă aştepţi pe altcineva să le facă pentru tine, n-o să ajungi nicăieri”, a mai spus miliardarul român, care a făcut o afirmație controversată: „Sunt două filozofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”, sugerând că abundența materială poate eroda motivația și dorința de implicare, dar și că bogăția poate să devină o frână, nu un motor al evoluției.

În clasamentul Forbes, dominat de Elon Musk (724,4 miliarde de dolari), doar 6 români intră în ierarhia globală: Ion Stoica și Matei Zaharia sunt pe locul 1.462, cu câte 2,5 miliarde de dolari, urmați de Ion Țiriac (locul 1.688, 2,1 miliarde de dolari), Dragoș Pavăl (locul 1.763, 2 miliarde de dolari), Daniel Dines (locul 2.356, 1,4 miliarde de dolari) și Adrian Pavăl (locul 2.479, 1,3 miliarde de dolari).

