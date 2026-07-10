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Spania a învins Belgia și dă de Franța în semifinale. Când se dispută duelul de foc cu „Les Bleus”

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Campionatul Mondial 2026
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Spania și-a asigurat, vineri seară, prezența în semifinalele Cupei Mondiale 2026, după victoria cu 2-1 obținută în fața Belgiei, la Los Angeles. Campioana Europei va lupta pentru un loc în marea finală împotriva Franței, într-un duel programat pe 14 iulie, cu începere de la ora 22:00, ora României.

Spania - Belgia, 2-1 Foto/Sportpictures
Spania - Belgia, 2-1 Foto/Sportpictures

A doua semifinală va fi stabilită după disputarea ultimelor două sferturi de finală, Anglia – Norvegia și Argentina – Elveția. Meciul din penultimul act este programat pe 15 iulie, de la ora 22:00 (ora României), la Atlanta.

Goluri și faze controversate în prima parte a meciului

Campioana Europei, Spania, a început în forţă meciul de la Los Angeles şi Rodri a avut un şut blocat în minutul 10, apoi ibericii au cerut penalti în minutul 13, când mingea trimisă de Alex Baena l-a lovit pe Ngoy în mână, dar arbitrul nu a acordat nimic. Yamal a şutat de la distanţă, în minutul 32, dar pe lângă poartă, pentru ca în minutul 30 spaniolii să deschidă scorul. Courtois a respins şutul lui Dani Olmo, dar mingea a ajuns la Fabian Ruiz şi acesta a trimis-o în plasă. Courtois a intervenit bine la lovitura liberă a lui Yamal, cinci minute mai târziu, dar belgienii nu au renunţat la luptă şi De Ketelaere a egalat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Castagne, în minutul 41, conform news.ro.

Golul lui Merino a trimis Spania în semifinale

În partea secundă, Yamal nu a putut să-l învingă pe Courtois, în minutul 49, apoi a venit ocazia lui De Cuyper, din minutul 55. Elevii lui de la Fuente au mai căutat golul prin Yamal, în minutul 61, şi Ferran Torres, în minutul 71, însă Belgia l-a pierdut pe Courtois, accidentat şi înlocuit.

De la Fuente a avut un moment de inspiraţie şi a apelat din nou la serviciile lui Mikel Merino, iar jucătorul lui Arsenal a marcat golul victoriei la numai două minute după ce a intrat pe teren. A fost un şut de la distanţă a lui Cubarsi, Lammens a respins în faţă şi Merino a înscris. Spania s-a impus cu 2-1, elimină şi pe Belgia, după ce a trimis acasă Portugalia, iar în semifinalele Cupei Mondiale va înfrunta Franţa, vicecampioana mondială.

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