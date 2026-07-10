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Fotbalistul de la Mondial care nu a putut reveni în țara natală, după ce fiica în vârstă de 5 ani i-a fost amenințată: „Am dat tot pentru țara mea, vă rog!”

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Campionatul Mondial 2026
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Columbia a părăsit Cupa Mondială 2026 după ce a fost învinsă de Elveția la loviturile de departajare, 3-4, în urma unui meci fără goluri în cele 120 de minute. Deși a transformat unul dintre penalty-uri, Jaminton Campaz (26 de ani) a devenit principalul țap ispășitor în ochii suporterilor.

Jaminton Campaz a devenit principalul țap ispășitor Foto/Instagram
Jaminton Campaz a devenit principalul țap ispășitor Foto/Instagram

Motivul îl reprezintă ocazia uriașă irosită în minutul 115. După o eroare a lui Granit Xhaka, Campaz a rămas singur cu portarul Gregor Kobel, însă a trimis mult peste poartă dintr-o poziție excelentă, la doar câțiva metri de poartă. După eliminare, fotbalistul columbian a fost ținta unui val de critici și amenințări din partea fanilor.

Ocazia uriașă ratată a provocat reacții extrem de dure din partea suporterilor columbieni. Jaminton Campaz a primit numeroase mesaje de amenințare, inclusiv la adresa fiicei sale de doar 5 ani. Potrivit jurnalistului Camilo Pinto, fotbalistul a ales să nu revină deocamdată în Columbia, de teamă pentru siguranța sa și a familiei.

„Deci, Jaminton Campaz nu s-a putut întoarce în Columbia din cauza amenințărilor pe care le-a primit după ce a ratat o ocazie de a marca. Cât de dezgustători sunt unii fani, care vor să retrăiască ce s-a întâmplat în '94 cu Andres. Și ce vină are fiica de 5 ani a jucătorului?”, a scris Pinto pe X, potrivit pulzo.com.

Campaz, pe Instagram: „Columbia mea, te rog!”

„Încă din copilărie am visat să apăr culorile Columbiei, să ascult imnul național, să reprezint milioane de oameni și să înscriu un gol la un Campionat Mondial. Astăzi nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a permis să-mi îndeplinesc acest vis. Sunt amintiri pe care le voi păstra pentru totdeauna. Vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care au fost alături de noi pe parcursul acestui Campionat Mondial, celor care au crezut în noi, ne-au încurajat până în ultima clipă și nu au încetat niciodată să aibă încredere în noi.

Mulțumesc, de asemenea, familiei mele, care a fost forța mea la fiecare pas și mi-a fost alături atât în momentele cele mai fericite, cât și în cele mai dificile. Întregii țări nu pot decât să-i spun că împărtășesc durerea acestei eliminări. Și noi visam să mergem mai departe și cunosc tristețea pe care o simțim astăzi, fiind columbieni. Regret profund că nu am putut să vă ofer bucuria pe care o așteptam cu toții, dar vreau să știți că nu au lipsit niciodată dăruirea, angajamentul și dragostea pentru acest tricou. Am dat tot ce am avut pe teren și aș face-o din nou de o mie de ori pentru țara mea.

Fotbalul este alcătuit și din momente dificile. Astăzi nu ne rămâne decât să învățăm, să ne ridicăm și să continuăm să muncim pentru a reveni mai puternici. Columbia mea, te rog, să nu renunțăm niciodată la respect. Putem gândi diferit, putem simți frustrare sau tristețe, dar nicio pasiune nu justifică ura și trăitul în frică!, a fost mesajul emoționant transmis de Campaz, pe Instagram.

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